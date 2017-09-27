13:41, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat onuncu gününde





TSK tarafından yürütülen, üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikat devam ediyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler taarruz tatbikatı yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor. Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda yürütülen tatbikat, onuncu gününe girdi. Üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikatta, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler belirlenen hedefe taarruz tatbikatı yaptı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına dün başlandığı ve tatbikatın bu safhasının, bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği bildirilmişti.

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