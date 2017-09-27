13:46, 27 Eylül 2017 Çarşamba

İşgal güçleri 2 Filistinliyi yaraladı





Kudüs'te İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu köyünde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı. Biddu Köy Meclisi Başkanı Salim Ebu Iyd, yaptığı açıklamada, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu köyünde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandığını belirtti. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinlinin gerçek mermiyle vurulduğunu söyleyen Ebu Iyd, yaralıların tedavi için özel araçlarla başka bir beldeye götürüldüğünü aktardı. İsrail askerlerinin ilk yardım ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğunu belirten Ebu Iyd, köydeki tek sağlık merkezine de İsrail güçleri tarafından atık su püskürtüldüğü için hasta kabul edecek durumda olmadığını ifade etti. Ebu Iyd, İsrail askerlerinin köyün tüm girişlerini abluka altına alarak, birçok evin çatısına konuşlandığını kaydetti.

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