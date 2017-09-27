Davutoğlu'ndan Makedonya ziyareti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Makedonya’ya ziyaret gerçekleştiren eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu dün akşam Üsküp'e gitti. Davutoğlu'nu havaalanında Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil karşıladı.
Yeni Balkan sitesinde yer alan habere göre karşılamada Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da yer aldı.
Türkiye Cumhuriyetinin eski Başbakanı ve TBMM AK Parti Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu, bugün Uluslararası Balkan Üniversitesinde “Küresel ve Ulusal Düzen(sizliği)in Geleceği: Ayrıcalıklı Popülizme karşı Kapsayıcı Küresel Yönetim” konulu konferans verdi.
Üniversite öğrencilerinin yanı sıra M6 Eğitim merkezindeki programa T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, İBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, işadamları ve akademisyenler katıldı.
Konuşmasının başında Üsküp’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Davutoğlu, “Üsküp’e ilk ziyaretim 2005 yılında olmuştu. Başka bir şehre gittiğinizde kendinizi turist gibi hissedersiniz. Ancak Üsküp’e geldiğimde memleketim Konya’daymışım gibi hissettim. Burada yabancı veya turist değildim. Sanki bütün ailem burada yaşıyormuş, burada doğmuşum gibi Üsküplüydüm” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Balkan Üniversitesinin önümüzdeki dönemde de başarılarına yenilerini katarak yolunda devam etmesini temenni eden Davutoğlu, öğrencilere “Küresel ve Ulusal Düzen(sizliği)in Geleceği: Ayrıcalıklı Popülizme karşı Kapsayıcı Küresel Yönetim” konulu konuşmasına geçti.
İBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, en kısa zamanda yeni kampusa geçecekleri müjdesini verdi. Kocayusufoğlu, İBU’nun 10 yıldır Makedonya’da başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, Şangay kriterlerine göre eğitim alanında Makedonya'nın en iyi üniversitesi seçildiklerini hatırlattı.
Karşılamanın ardından Devlet Bakanı Adnan Kahil, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
Ahmet Davutoğlu daha sonra ise Devlet Bakanı Adnan Kahil ve Büyükelçi tülin Erkal Kara eşliğinde Üsküp Türk Çarşısını ziyaret etti.
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