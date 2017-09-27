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14:30, 27 Eylül 2017 Çarşamba

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ABD'deki yerel seçimlerde 7 Türk kökenli aday yarışacak
ABD'deki yerel seçimlerde 7 Türk kökenli aday yarışacak

Turkish Heritage Organization Başkanı Çınar, "Türkiye kökenli ABD vatandaşlarının ülke siyasetinde aktif rol alma çalışmaları sürüyor. Yerel seçimlerde 7 Türk kökenli aday yarışacak." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yerel seçimlerde yarışacak adayların yanı sıra Türk kökenli vatandaşları kongre üyesi ve senatör olarak da görmek istediklerini dile getirdi.

Kasım ayında gerçekleşecek ABD yerel seçimlerine ilişkin bilgiler veren Çınar, "Türkiye kökenli ABD vatandaşlarının ülke siyasetinde aktif rol alma çalışmaları sürüyor. Yerel seçimlerde 7 Türk kökenli aday yarışacak. Geçmişe oranla daha fazla kişinin hem yerel hem de federal seçimlerde aday adayı ve aday olduğunu görüyoruz. Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde belediye başkan yardımcılığı görevini Türk kökenli Derya Taşkın yürütüyor." değerlendirmesini yaptı.

Çınar, Türk kökenli birçok ABD vatandaşının da kongrede kongre üyelerinin yanında görev yaptığını anımsatarak, Washington DC'ye gelmeden önce yerel yönetimlerde görev almanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Kongre üyeleri ve senatörler arasında da Türkiye kökenli isimler görmeyi umut ettiklerini anlatan Çınar, bu durumun Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da gelişmesinde büyük rol oynayacağı tespitinde bulundu.

ADAYLAR

Türk-Amerikan topluluğundan yerel seçimlere katılacak 7 isimden, Kemal Bozkurt, Massachusetts eyaletine bağlı Lawrence şehrinin halk kütüphanesinde yardımcı direktör olarak görev yapıyor. Bozkurt ayrıca dört kez Massachusetts Demokratik Partisi eyalet delegesi olarak seçildi. Avukat Aylin Açıkalın Maklansky ise Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ın şehir konseyi için demokrat adaylar arasında yer alıyor. New Jersey'nin Chatham şehrinde yaşayan Tayfun Selen de şehir komitesinde görev yapması beklenen Cumhuriyetçi adaylar arasında. Türk-Amerikan Topluluğundan Yelda Bartlett ile evli olan Ben Bartlett de halen Berkeley Şehir Kongresi üyeleri arasında bulunurken, Kaliforniya Eyalet Kongresi'nin adaylarından biri olarak dikkati çekiyor.

Yale Universitesi'nde eğitim gören 19 yaşındaki Hacıbey Çatalbaşoğlu, Connecticut'ın New Haven şehri için yerel yönetime talip bağımsız aday olarak çalışmalarını sürdürürken, 14 yıl boyunca Houston şehrinde hakim olarak görev yapan Jay Karahan, Cumhuriyetçi adaylar arasında. Yusuf Arıkan'ın eşi olan Lauren Arıkan ise Maryland eyaletinin yönetiminde söz alacak Cumhuriyetçi adaylar arasında bulunuyor.



İlgili Konular Ben Bartlett ABD ABD'deki yerel seçimler THO
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