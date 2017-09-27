FETÖ yurt dışı yapılanmasına 143 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan 36 kuruluşun yönetici ve temsilcileriyle, bu kuruluşlara Türkiye'den para transfer ettiği iddia edilen 143 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldığı, bu kişilerden 15'inin gözaltına alındığı öğrenildi.
Danıştay, kalıcı yaz saati uygulamasını kanuna aykırı bularak yürütmenin durdurulması kararı verdi.
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturmada 143 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltına alındı
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak."
Kırklareli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla 6 şüpheli kadın gözaltına alındı.
FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin sürdürülen davada, süre verilmesine rağmen savunma yapmayan sanık Dağlı ve Cödel'in "esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş" sayılmalarına karar verildi
TSK tarafından yürütülen, üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikat devam ediyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler taarruz tatbikatı yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin "liseye geçişte sınavsız model" çalışması ile ilgili yaptığı açıklamasında, "(TEOG sisteminin yerine üzerinde çalışılan model) Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model" dedi
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulaması kapsamında şimdiye kadar 2 milyon 497 bin 522 aileye 1 milyar lirayı aşan ödeme yapıldı.
Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ressam Kaplan, İstanbul ve Mostar Köprüsü arasında manevi bir bağ olduğu değerlendirmesini yaparak, "Üsküdar-Mostar ve Erdoğan-İzetbegoviç konulu bir tablo yaptığını anlattı." dedi.
Bursa’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu! İlk bilgilere göre 3 kişi yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, silah ve mühimmat depoları imha edildi
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında sahasında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 mağlup etti.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özener, "Marmara'da olası bir tsunami durumunda erken uyarı sistemi devreye girerek AFAD'a iletecek." dedi.