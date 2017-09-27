14:51, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Danıştay kalıcı yaz saati uygulamasını yasa dışı buldu





Danıştay, kalıcı yaz saati uygulamasını kanuna aykırı bularak yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulu'nun yaz saati uygulamasına ilişkin kararına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri yürütmenin durdurulması kararı verdi Gün Işığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta yaz saati uygulanması hakkındaki için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.



27 Mart gününden itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl uygulanacak olan yaz saati uygulamasında yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararda Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin bir defaya mahsus uygualanabileceği, gerekçesiyle verildiği açıklandı. Kararda, Bakanlar Kurulu'nun ilgili düzenleme için süreklilik arz edecek şekilde kullanılması yönünde bir yetki verilmediği hatırlatıldı.

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