15:06, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Ankara OSB'de yangın





Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir medikal ürünler imalathanesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yenimahalle ilçesi Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1435. Cadde'de bulunan üç katlı medikal ürünler imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Çevrede polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.

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