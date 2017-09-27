15:03, 27 Eylül 2017 Çarşamba

İbadi: Referandumla ilgili asla diyaloğa girmeyeceğiz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumun iptali çağrısını yineleyerek, referandum sonucuyla ilgili asla diyaloğa girmeyeceklerini belirtti.

Başbakan İbadi, meclisin referandumdan dolayı düzenlediği olağanüstü oturumda yaptığı konuşmada, "Referandumun riskli yansımaları olacağı uyarısında bulunduk. Havalimanlarının teslimi için son tarih cuma günüdür." dedi.

"REFERANDUM SONUCUYLA İLGİLİ ASLA DİYALOĞA GİRMEYECEĞİZ"

"IKBY’nin referandumu iptal etmesini talep ediyoruz. Bölge liderlerine referandumun yapılması halinde gerekli tedbirleri alacağımızı söyledik. Hükümetin ağırlığını tüm IKBY’de anayasa yoluyla uygularız." ifadelerini kullanan İbadi, şunları kaydetti:

"Bağdat ile IKBY arasındaki ilişki anayasa çerçevesinde belirlenmiştir. Referandum, ortaklık anlayışıyla ilgili dengeyi değiştirdi. Referandum sonucuyla ilgili asla diyaloğa girmeyeceğiz. Tüm önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Kürt vatandaşlarımız kadar Türkmen ve Hıristiyan vatandaşlarımızın da güvenliğini sağlayacağız. Herhangi bir Kürt vatandaşımıza yapılan saldırıyı tarafımıza yapılmış addedeceğiz."