Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
TCG Büyükada ve TCG Gediz fırkateynleri, Preveze Deniz Zaferi'nin 479. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla ziyaret ediliyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Gediz Fırkateyni Dolmabahçe önlerinde, TCG Büyükada Fırkateyni ise Sarayburnu iskelesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, TCG Gediz Fırkateyni'ne Beşiktaş sahildeki iskeleden askeri deniz vasıtasıyla ulaşıyor.
Fırkateynde bulunan görevli askerlerce karşılanan vatandaşlara, askeri bir görevli tarafından fırkateynler gezdiriliyor. Vatandaşlara, fırkateynin genel özelliklerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgilendirme yapılıyor.
Sarayburnu iskelesinde bulunan TCG Büyükada Fırkateyni'nde ise askeri personelle şehit aile ve yakınları öğle yemeğinde bir araya geldi.
Burada AA muhabirine açıklama yapan Beykoz Şehit Aileleri Derneği Başkanı Muzaffer Kılıç, "Bugüne kadar çok gezilerimiz oldu. Hepsi güzeldi ama bu gemide gezmekten gurur duyduk. Bu milli gururumuz, alın terimiz. Rabbim devletimize, milletimize ve güvelik güçlerimize yardımcı olsun." diye konuştu.
Şehit annesi Havva Karataş ise hatırlanmanın kendilerini onure ettiğini belirterek "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz çok mutluyuz. Çok güzeldi. Bizi onure ediyorlar." dedi.
Askerliğini bahriye olarak yaptığını söyleyen şehit babası Sabri Erdoğan da "Anıları tazeledik. 1974 yılında askerdim. O zaman Kıbrıs'a gitmiştik." ifadelerini kullandı.
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