15:20, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Sudan IMF'den destek istedi





Sudan hükümeti, Uluslararası Para Fonu'nundan (IMF) "dış borçlarına çözüm bulmak için gereken yardımı sağlamasını" talep etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sudan Maliye Bakanı Muhammed Osman er-Rukabi, yaptığı yazılı açıklamada, IMF'yi ülkesindeki tüm mali sektörlere yardımlarını artırmaya çağırdı. Rukabi bugün başkent Hartum'da IMF heyeti ile gerçekleştirdiği son toplantıda, "Sudan'ın gelirlerini artırmasına yönelik çabalarının desteklenmesi ve hedef kitle için sosyal desteğin önemine" vurgu yaptı. IMF Heyeti Başkanı Daniel Kanda da "teknik yardımlarının devam edeceğini ve ekonominin performansını artırmak için gereken yardımı yapacaklarını" ifade etti. Sudan'daki ekonomik durumları görüşmek üzere Hartum'a gelen IMF heyetinin iki hafta süren ziyareti bugün sona erdi.

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