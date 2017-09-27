15:39, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Google'dan MEB'e yazılım eğitimi desteği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Google Türkiye arasında "İlköğretimde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi İçin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Erdem, konuşmasında, hayata hazır, sağlıklı, mutlu ve bilgi toplumunun istediği bireyleri yetiştirme arzusunda olduklarını söyledi.

Bilgi toplumunda bilginin amaç değil araç olduğunu kaydeden Erdem, "Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın, bilgi toplumunun gerektirdiği becerilere haiz, bilgili, becerili ve yaratıcı şekilde yetişmeleri için çalışmalar yürütmekteyiz" diye konuştu.

Erdem, 5. ve 6. sınıflarda okutulan bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin içeriğinin zenginleştirilmesinin teknoloji çağının bir sonucu olduğunu belirterek, "Günümüzün çocukları, dünyaya teknolojiyle gözlerini açıyor. Durum böyle olunca çocuklarımıza teknolojiyi doğru ve etkili şekilde kullanmayı öğretmek zorunluluk arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yenilenen müfredatta bilişim teknolojileri ve yazılım dersine önem verdiklerini vurgulayan Erdem, dersin içeriğini Google Türkiye'nin bilgi birikiminden yararlanarak zenginleştirdiklerine işaret etti.

Protokol kapsamında, ders programına uygun olarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenciler ve öğretmenler tarafından uygulanacak materyallerin hazırlandığını dile getiren Erdem, yazılım dersini veren öğretmenlerin bununla ilgili yeterliliklerini artırabilmek için hizmet içi eğitimlerin yapılacağını bildirdi.

İçeriği zenginleştirilmiş bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin birinci döneminde, öğrencilerin "ürün oluşturma", "bilgisayar sistemleri", "iletişim araştırma" ve "iş birliği" konularında yetkinliklerini artıracaklarını kaydeden Erdem, ikinci dönemde ise öğrencilere "anoritmik düşünme", "algoritma oluşturma", "ayrıştırma", "çözüm değerlendirme", "otomasyon" gibi bilgi ve becerileri kazandıracaklarını söyledi.

"ÖĞRETMEN REHBERİ" EL KİTABI

Google Türkiye ile MEB arasında imzalanan protokol kapsamında, bilişim teknolojileri ve yazılım dersi müfredatı Google tarafından zenginleştirildi ve "Öğretmen Rehberi" el kitabı hazırlandı.

Kodlama, dijital okur yazarlık ve çevrimiçi vatandaşlık konularındaki bilgi birikimini öğretmenlerin kullanımına açan Google, akademisyenlerden oluşan ekiple, 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin temel dijital becerilere sahip olabilmelerini sağlayacak ve içerik konusunda öğretmenlere yol gösterecek online bilgi portalını da hayata geçirecek.

Proje kapsamında ayrıca öğrencilerin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde programlama, kodlama gibi matematiksel beceri gerektiren dersleri oyun oynayarak öğrenebilmeleri, bazı etkinlikleri bilgisayara ihtiyaç duymadan yapabilmeleri için farklı içerikler getirilecek.