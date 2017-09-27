Gül'ün yaverine ağırlaştırılmış müebbet!

MEB'de "liseye geçişte sınavsız model" çalışması

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin "liseye geçişte sınavsız model" çalışması ile ilgili yaptığı açıklamasında, "(TEOG sisteminin yerine üzerinde çalışılan model) Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model" dedi