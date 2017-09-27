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Birleşik Krallık’tan ABD’ye Boeing kartı
Birleşik Krallık’tan ABD’ye Boeing kartı

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Fallon, "Boeing önemli bir savunma ortağı. Son (ihale) değerlendirmemizde büyük bir kazanan. (ABD’nin Bombardier’e ek vergi uygulanması yönündeki kararı) Bu karar bizim uzun vadeli bir ortaktan beklediğimiz türden bir şey değil" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Krallık’ın Savunma Bakanı Michael Fallon, ABD’nin Bombardier şirketinin ürettiği C serisi jetlerin ithalatına ek vergi getirmesinin Birleşik Krallık’ın Boeing ile yaptığı satış anlaşmalarını tehlikeye sokabileceğini söyledi.

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Savunma Bakanı Fallon “Boeing önemli bir savunma ortağı. Son (ihale) değerlendirmemizde büyük bir kazanan. Bu karar (ABD’nin Bombardier’e ek vergi uygulanması yönündeki kararı) bizim uzun vadeli bir ortaktan beklediğimiz türden bir şey değil. Bu bizim Boeing’le gelecekteki ilişkilerimizi tehlikeye sokabilir.” ifadelerini kullandı.

Boeing’in Birleşik Krallık’ın savunma harcamalarından önemli bir pay aldığını hatırlatan Fallon, “Apache helikopterlerin ve yeni bir devriye uçağının satın alınması için kontratlarımız var. Şu anda diğer savunma işlerimiz için de teklifte bulunuyorlar.” yorumunu yaptı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Bombardier şirketinin C serisi jetlerin ithalatına yüzde 220 ek ithalat vergisi getirilmesine karar vermişti.

Birleşik Krallık Başbakanlığı ise bu sabah Başbakan Theresa May’in karar karşısında hayal kırıklığı yaşadığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Karar, küresel havacılık endüstrisine zarar verdi. Açık konuşmak gerekirse bu, Birleşik Krallık’ın uzun vadeli ortağından beklediği bir şey değildi." ifadelerine yer verilmişti.

Birleşik Krallık basınında Boeing’in rakibi Kanadalı Bombardier’in Kanada ve Birleşik Krallık’tan teşvik aldığını savunarak ABD Ticaret Bakanlığına şikayette bulunduğu öne sürülmüştü.

Geçen yılın haziran ayında Boeing, Birleşik Krallık hükümeti ile toplam değeri 2,3 milyar ABD doları olan 50 Apache helikopterinin satışı için anlaşmıştı.

ABD’NİN VERGİ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Bombardier, halihazırda Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda’daki tesislerinde toplam 4 bin 100 kişiyi istihdam ediyor. Çalışanların yaklaşık bin kadarı C serisi jet üretiminde faaliyet gösteriyor. Söz konusu jetlerin kanat kısımları, şirketin, Kuzey İrlanda’nın Queen Adasında 520 milyon sterline inşa ettiği tesiste üretiliyor.

Tesis, 2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron tarafından açılmıştı. Kuzey İrlanda’da ayrıca Bombardier’e yedek parça üreten 15 küçük ölçekli havacılık şirketi mevcut.

ABD Ticaret Bakanlığının ek ithalat vergisi getirilmesi yönündeki kararının ardından şirketin, Kanada ve Kuzey İrlanda’daki üretiminde zorluk yaşamasından, yatırımlarını başka ülkelere kaydırmak zorunda kalmasından endişe ediliyor.

Amerikan Delta Havayolları, geçen yıl Bombardier’den 4,1 milyar sterlin değerinde 125 adet C serisi jet satın almak için talepte bulunmuştu.



İlgili Konular ABD İngiltere Birleşik Krallık Michael Fallon
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