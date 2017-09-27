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Üniversiteye girişte "tek sınav" modeli
Üniversiteye girişte

YÖK Başkanı Saraç tarafından açıklanan üniversiteye giriş sisteminde sadeleştirme modeliyle, marttaki YGS ve hazirandaki LYS'nin kaldırılarak, haziranda bir hafta sonu tek sınav yapılması planlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklanan üniversiteye giriş sisteminde sadeleştirme modeliyle, marttaki Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve hazirandaki Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) kaldırılarak, haziranda bir hafta sonu tek sınav uygulanması planlanıyor.

YÖK Başkanı Saraç, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, neredeyse 4 aya yayılan üniversite giriş sistemindeki sınavların lise eğitimini olumsuz etkilediğini ve yeni düzenlemeyle sınavın bir hafta sonunda başlayıp bitirilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Üniversiteye giriş sisteminin ilk adımı YGS mart, ikinci basamak LYS'ler ise haziranda düzenleniyor ve toplam 5 gün sürüyordu. Planlanan yeni düzenlemede, üniversiteye geçişte YGS ve LYS ayrımı ortadan kaldırılacak. Üniversiteye giriş sınavı süreci, haziranda bir hafta sonunda başlayıp bitirilecek.

PUAN TÜRLERİNDE SADELEŞTİRME

YÖK tarafından üzerinde çalışılan yeni modelde, yükseköğretime geçiş sisteminde kullanılan toplam 18 puan türünde de azaltmaya gidilecek.

Buna göre, YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere 6 puan türü ile LYS'lerdeki MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2, DİL-1, DİL-2, DİL-3 olmak üzere 2 puan türü sadeleştirilecek.

Saraç, mevcut 18 puan türünün yönetilmesi gereken süreci zorlaştırdığına, bazı puan türleri arasında da akademik farklılığın çok az olduğuna işaret etmişti.

Bu nedenle üniversiteye girişte sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarıyla öğrenci alınacak.

Toplam 4 puan türünün kullanılacağı üniversiteye girişte, baraj puan uygulaması devam edecek. Belli alanlarda, uygulanan başarı sıralaması şartı da aranacak. Her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde Türkçe ve matematik, bu sınavın merkezinde olacak.

Öte yandan, üniversite sınavında sorular, önceden olduğu gibi Milli Eğitim müfredatından oluşacak.



İlgili Konular YÖK ÖSYM tek sınav
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