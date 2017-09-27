16:34, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Irak Genelkurmay Başkanı İran'a gitti





Irak Genelkurmay Başkanı üst düzey askeri heyetle İran'a gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi'nin, üst düzey askeri heyetle İran'a gittiği bildirildi. Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Ganimi, üst düzey askeri heyetle İran'a hareket etti. Açıklamada, Ganimi'nin askeri iş birliği ve dayanışma çabalarının koordinasyonunu sağlamak için temaslarda bulunacağı kaydedildi.

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