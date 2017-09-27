16:35, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Yemen'de 26 Eylül Devriminin Yıl Dönümü





Yemen'de 26 Eylül Devriminin Yıl Dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Akili, "(Husilere karşı) Zafer her zamankinden çok daha yakın" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yemen Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Tahir el-Akili "(Husilere karşı) Zafer her zamankinden çok daha yakın." dedi. Marib kentinde 26 Eylül 1962 devriminin 55'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Akili, geçen süreçte güvenlik ile emniyet kurumlarını, ulusal ve köklü bir orduyu yeniden inşa etmeyi başardıklarını söyledi. "Çok yakında sabrınızın, verdiğiniz kurbanların karşılığını görecek, çeşitli cephelerde zaferler yaşayacaksınız." ifadesini kullanan Akili, ordunun Yemen halkını hiçbir zaman yüzüstü bırakmayacağını, halkın devleti geri alma, darbecilere karşı mücadele hakkından vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Yemen'de 26 Eylül devrimi, Mütevekkili Krallığı'na karşı 1962 yılında başladı. 1962-1970 yılları arasında Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazandı.

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