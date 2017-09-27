16:39, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Bağdat’tan "IKBY’deki yabancı temsilcilikleri kapatma" kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak meclisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan tüm yabancı temsilciliklerin kapatılması kararı aldı.

Meclis basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hükümetin, IKBY'deki yabancı misyon temsilcilerini çağırıp, oradaki temsilciliklerin kapatılarak IKBY dışındaki kentlere taşınması yönündeki meclis kararını iletmesi gerekiyor." denildi.

Meclisin aldığı bir dizi kararlar kapsamında hükümete, "IKBY denetimindeki tüm sınır kapılarını kapatma ve oradan ülkeye girecek ürünleri 'kaçak mal' olarak kabul etme yetkisi" verildiği belirtililen açıklamada, Cumhurbaşkanı Fuad Masum'dan da "anayasaya uygun davranıp, ülkenin egemenliği, birlik ve beraberliğiyle toprak ve halkının selametini koruması" istendi.

Meclisin aldığı bir diğer kararda ise "Referandumda oy kullanan tüm Kürt memurlar görevlerini sürdürecek." ifadesine yer verildi.

Irak meclisi ayrıca, "referandumun iptal edilmemesi halinde hükümetin IKBY ile hiçbir şekilde ön şartlı diyaloğa başlamaması, Kerkük ile tartışmalı diğer bölgelerde bulunan petrol kuyularının denetiminin merkezi yönetime geçmesi ve buradaki siyasi partilere bağlı güçlerin hakimiyetine son vermesi" kararı aldı.