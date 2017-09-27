İdlib'de ölü sayısı yükseliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlediği şiddetli hava saldırılarında 24 bölge vuruldu, 6 sivil öldü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'e 19 Eylül'den bu yana gerçekleştirilen hava saldırıları bugün de hız kesmedi.
İdlib'in güneyindeki Cisr eş Şuğur bölgesi, Yakubiye, Kuniye, Sanama, Beşiriye, İştebrek, Sermeniye, Halluz, Termeniye, Gasseniye, Sed el Şığır, Ayn Zerka, Şaturiye, Kefir, Kuneytira, Dana, Tel Halave, Tel Mardik, Benin, Kefer Sicne ve Habbit köyleri, Han Şeyhun, Cercenez ve Muhambel beldeleri vuruldu. Sanama köyünde 4, Yakubiye ve Kefer Sicne'de birer sivil hayatını kaybetti. Son 8 günde ölen sivillerin sayısı 80'e yaklaşmış oldu.
Bölgede toplam 7 hastane ve 6 okul da saldırıya uğrarken, köylerini terk eden yaklaşık on bin sivil de Türkiye sınırındaki köylere göç etti.
Öte yandan Rusya'ya ait savaş uçakları, Şam'da Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'daki bir rehabilitasyon merkezine saldırdı. Omurilik felçli hastaların tedavi edildiği merkez hasar alırken, iki hasta ve bir çalışan hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir canlı yayında, "Son günlerde Rusların (Suriye'nin) İdlib bölgesinde bombalama yaptığını görüyoruz. Burada tabii terör grupları da var. Terör gruplarına karşı tabii ki müsamaha gösterilmemesi gerekiyor ama görüyoruz ki çok sayıda sivil ve ılımlı muhalif de öldürüldü. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Burada sivillere yönelik bir saldırı olursa ateşkesin ihlalidir ve Astana Anlaşması'nın da bozulması anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığından cuma günü yapılan yazılı açıklamada da İdlib'e düzenlenen saldırıların, Esed rejimi ve müttefiki Rusya'nın saldırı biçimine uyduğu ifade edilmişti.
İdlib'de ve Şam'da saldırıya maruz kalan söz konusu bölgeler, Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana toplantılarında belirlediği "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alıyor. Garantör ülkeler, 14-15 Eylül'deki son toplantıda, İdlib'e muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç göndermekte uzlaşmıştı.
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Rusya ve Esed rejiminin hava saldırıları, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ilinde 24 bölgeyi hedef aldı. Saldırılarla 6 sivil ölürken, son 8 günde toplam ölü sayısı 80'e yaklaştı
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