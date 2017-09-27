17:31, 27 Eylül 2017 Çarşamba

IKBY referandumunun resmi sonucu açıklandı





Irak Kürt Bölgesel Yönetimi seçim komisyonu, Pazar günü yapılan tartışmalı referandumun sonuçlarını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi IKBY seçim komisyonu Kuzey Irak'taki referandumunda evet sonucu çıktığını duyurdu. Komisyondan yapılan açıklamada, geçerli oyların yüzde 92,73'ünün 'Evet' oyu olduğu belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak'tan ayrılmak için referandum düzenleme kararı almış ancak Bağdat yönetimi referandumun anayasaya aykırı olduğunu ve iptal edilmesini istemişti. IKBY'nin referandumunu Bağdat yönetiminin dışında, Türkiye ve İran da tanımayacağını açıklamıştı.

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