17:46, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda test sürüşü yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu'nun Bakü'den Kars'a gerçekleştirilen ilk test sürüşünde herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Arslan, trendeki açıklamasında, yol boyunca Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan yetkilileriyle tüm süreçleri gözden geçirdiklerini ifade etti.

İşletme döneminde herhangi bir aksaklık olmaması ve üç ülkenin istediği katma değeri alabilmesi adına yapılacak çalışmaları ele aldıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Bakü'den kalkan bir trenin Tiflis üzerinden Kars’a gelişine şahitlik ettik ve herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadık. Projeyi ticari işletmeye açtığımızda bölgede çok önemli bir hizmeti yerine getirmiş olacağız. Halkların kardeşliğinin bölgenin kalkınmasına katkı koyması noktasında şüphemiz yok. Bu demiryolu, geçtiği bölgelerde sadece demiryolu taşımacılığı değil, bununla entegre olacak karayolu, havayolu, denizyolu dahil taşıma anlamında bir çok potansiyeli barındırıyor. Sıcak para getirecek, ekonomiye canlılık getirecek. Buralarda sevkiyatı pahalı olduğu için üretilmeyen bir çok ürün üretilir hale gelecek."

- "Tarihe şahitlik ediyoruz"

Arslan, proje üzerinden çok daha farklı yatırımlar yapılacağına dikkati çekerek, projenin gelecek yıl tamamlanacak olan Kars’taki lojistik merkezinin de entegre olmasıyla anlamlı hale geleceğinin altını çizdi.

Söz konusu projede emeği geçen herkese teşekkür eden Arslan, "Tarih yazılıyor ve biz buna şahitlik ediyoruz." dedi.

Bakan Arslan’a test sürüşünde eşlik eden Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavit Gurbanov da projeye büyük emek verdiklerini belirterek, demiryolunun her üç ülkenin ekonomisinin ve dostluklarının gelişmesine katkı sunacağını söyledi.