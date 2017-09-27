Güncelleme: 18:25, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, "Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Cuma günü yerel saatle 18:00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların askıya alınacağını bildirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu durumda, Türk Hava Yolları, AtlasGlobal ve Pegasus tarafından ülkemizden Erbil ve Süleymaniye'ye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin anılan tarihten itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır." denildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgsel Yönetimi'nin (IKBY) elinde bulundurduğu sınır ve havalimanlarının kontrollerini 3 gün içinde Bağdat'a teslim etmesini istemişti.

Erbil yönetiminin söz konusu talebi reddetmesi üzerine Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edilmişti.