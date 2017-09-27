Güncelleme: 18:34, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Hint ordusunun Keşmir hattına açtığı ateşte 1 ölü, 4 yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hint ordusunun Keşmir kontrol hattında açtığı ateş sonucu bir Pakistanlı sivilin öldüğü, 3'ü kadın 4 kişimnin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hint ordusunun açtığı ateşte, sınırın Pakistan tarafındaki Nikyal bölgesinde bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralananlardan üçünün kadın olduğu ifade edildi. Hindistan tarafından ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir kontrol hattında iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016 sonundan bu yana sık sık yaşanıyor. İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Hindistan ve Pakistan arasında tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.