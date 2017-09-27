İzmir merkezli 'ByLock' operasyonunda 17 gözaltı

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 17 zanlının gözaltına alındığı bildrildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 41 kişi hakkında yakalama kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Antalya, Mersin, Zonguldak, Elazığ, Tunceli, Aydın, Muğla, Tokat ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim gören bir öğrencinin de bulunduğu öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bolu'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer, Yarbay Ceylan ve Yüzbaşı Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, cuma gününden itibaren Türkiye'den Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine karşılıklı uçuşların askıya alınacağını duyurdu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, IKBY'deki referanduma ilişkin "En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir." dedi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bakü'den kalkan bir trenin Tiflis üzerinden Kars’a gelişine şahitlik ettik ve herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadık" dedi
11'inci Cumhurbaşkanı Abbdullah Gül'ün yaverliğini de yapan Bolu 2'nci Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
DEAŞ'lı Geffroy'un, özellikle Fransa'dan DEAŞ'a üye kazandırmada önemli rol oynadığı ve konuşması halinde önemli bağlantıları deşifre edeceği tahmin ediliyor
TCG Büyükada ve TCG Gediz fırkateynleri, Preveze Deniz Zaferi'nin 479. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla ziyaret ediliyor
Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Danıştay, kalıcı yaz saati uygulamasını kanuna aykırı bularak yürütmenin durdurulması kararı verdi.
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturmada 143 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltına alındı
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak."
Kırklareli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla 6 şüpheli kadın gözaltına alındı.
FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin sürdürülen davada, süre verilmesine rağmen savunma yapmayan sanık Dağlı ve Cödel'in "esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş" sayılmalarına karar verildi
TSK tarafından yürütülen, üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikat devam ediyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler taarruz tatbikatı yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin "liseye geçişte sınavsız model" çalışması ile ilgili yaptığı açıklamasında, "(TEOG sisteminin yerine üzerinde çalışılan model) Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model" dedi