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Güncelleme: 18:44, 27 Eylül 2017 Çarşamba

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İzmir merkezli 'ByLock' operasyonunda 17 gözaltı
İzmir merkezli 'ByLock' operasyonunda 17 gözaltı
Foto: Arşiv

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 17 zanlının gözaltına alındığı bildrildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 41 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Antalya, Mersin, Zonguldak, Elazığ, Tunceli, Aydın, Muğla, Tokat ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim gören bir öğrencinin de bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



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