FETÖ sanığı üç eski komutana ağırlaştırılmış müebbet

Bolu'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak"anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile tutuksuz yargılanan ve halen Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli bulunan Yarbay Murat Gelen, üsteğmenler Burak Civelek, Ümit Birinci ve astsubay Ahmet Üney ile avukatları ve yakınları katıldı.
Mahkeme heyetinin sanıklardan son sözlerini sorması üzerine Güneşer, kendilerinin bir kumpasın içinde olduğunu ileri sürerek, "Kumpası düzenleyen 3 albay bizi bir mezar içerisine bıraktılar bizi buradan çıkarmak sizlerin elinde. Bugüne kadar biz bu kumpasın ayak izlerini sizlere göstermeye çalıştık. Ben hiçbir zaman mal mülk ya da mevki için mükaddes bildiğim değerleri ayaklar altına almadım. Bugün heyetin vereceği kararı vizicdanınızla veriyorsanız katılıyorum. Biz komandolar olarak her operasyon öncesinde helallik alırız. Herkesin hakkını helal etmesini istiyorum." dedi.
Ceylan ise, 26 yıllık askerlik hayatı boyunca canını feda etmek için emir beklediğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu.
Kıyak da iyi bir savunma yaptığını ifade ederek, "Bir hatamız varsa bu suçsuzluğumuzu ıspatlamaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Bundan sonra karar sizin, bağımsız ve tarafsız mahkemelerin. Bu mahkemelerin temsilcileri olan sizlerin en doğru kararı vereceğinizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Duruşmaya katılan diğer tutuksuz sanıkların da beraatlarini talep etmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, İsmail Güneşer, Veli Ceylan ve Nuri Kıyak'ı "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Güneşer, Ceylan ve Kıyak'ın "terör örgütüne üye olmak" suçlamasından ise beraatına karar verdi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar yarbay Murat Gelen, üsteğmen rütbesinde bulunan Mustafa Gürlü, İbrahim Arslan, Burak Civelek, Ümit Birinci, Vahit Sergici ile Astsubay Ahmet Üney'in "anayasayı ihlal" ve "terör öörgütüne üyelik" suçlamalarından beraatlarını kararlaştırdı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 eski asker hakkında, anayasanın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.
İddianamede, darbe girişiminin başarılı olması halinde, sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak adı geçen Güneşer'in emrindeki askerlere, "Bolu Valisi ve Belediye Başkanı yerine görevlendirilecek isimlerin araştırılması" talimatı verdiği belirtilmişti.
Bolu'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer, Yarbay Ceylan ve Yüzbaşı Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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