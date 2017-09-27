Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:40, 27 Eylül 2017 Çarşamba
Güncel
Güncelleme: 18:59, 27 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
FETÖ sanığı üç eski komutana ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ sanığı üç eski komutana ağırlaştırılmış müebbet

Bolu'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer, Yarbay Ceylan ve Yüzbaşı Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bolu'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak"anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile tutuksuz yargılanan ve halen Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli bulunan Yarbay Murat Gelen, üsteğmenler Burak Civelek, Ümit Birinci ve astsubay Ahmet Üney ile avukatları ve yakınları katıldı. 

Tutuklu sanık Nuri Kıyak (ortada) duruşmaya yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. (Fotoğraf: AA/Mehmet Emin Gürbüz)T
Tutuklu sanık Nuri Kıyak (ortada) duruşmaya yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. (Fotoğraf: AA/Mehmet Emin Gürbüz) 

Mahkeme heyetinin sanıklardan son sözlerini sorması üzerine Güneşer, kendilerinin bir kumpasın içinde olduğunu ileri sürerek, "Kumpası düzenleyen 3 albay bizi bir mezar içerisine bıraktılar bizi buradan çıkarmak sizlerin elinde. Bugüne kadar biz bu kumpasın ayak izlerini sizlere göstermeye çalıştık. Ben hiçbir zaman mal mülk ya da mevki için mükaddes bildiğim değerleri ayaklar altına almadım. Bugün heyetin vereceği kararı vizicdanınızla veriyorsanız katılıyorum. Biz komandolar olarak her operasyon öncesinde helallik alırız. Herkesin hakkını helal etmesini istiyorum." dedi.

Ceylan ise, 26 yıllık askerlik hayatı boyunca canını feda etmek için emir beklediğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

Kıyak da iyi bir savunma yaptığını ifade ederek, "Bir hatamız varsa bu suçsuzluğumuzu ıspatlamaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Bundan sonra karar sizin, bağımsız ve tarafsız mahkemelerin. Bu mahkemelerin temsilcileri olan sizlerin en doğru kararı vereceğinizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmaya katılan diğer tutuksuz sanıkların da beraatlarini talep etmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 

Tutuklu sanık Veli Ceylan (ortada) duruşmaya yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. (Fotoğraf: AA/Mehmet Emin Gürbüz)
Tutuklu sanık Veli Ceylan (ortada) duruşmaya yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi 

Mahkeme heyeti, İsmail Güneşer, Veli Ceylan ve Nuri Kıyak'ı "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Güneşer, Ceylan ve Kıyak'ın "terör örgütüne üye olmak" suçlamasından ise beraatına karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar yarbay Murat Gelen, üsteğmen rütbesinde bulunan Mustafa Gürlü, İbrahim Arslan, Burak Civelek, Ümit Birinci, Vahit Sergici ile Astsubay Ahmet Üney'in "anayasayı ihlal" ve "terör öörgütüne üyelik" suçlamalarından beraatlarını kararlaştırdı. 

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 eski asker hakkında, anayasanın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

İddianamede, darbe girişiminin başarılı olması halinde, sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak adı geçen Güneşer'in emrindeki askerlere, "Bolu Valisi ve Belediye Başkanı yerine görevlendirilecek isimlerin araştırılması" talimatı verdiği belirtilmişti.



İlgili Konular Nuri Kıyak Veli Ceylan İsmail Güneşer
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
FETÖ sanığı üç eski komutana ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ sanığı üç eski komutana ağırlaştırılmış müebbet

Bolu'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer, Yarbay Ceylan ve Yüzbaşı Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İzmir merkezli 'ByLock' operasyonunda 17 gözaltı
İzmir merkezli 'ByLock' operasyonunda 17 gözaltı

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı
Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınıyor
Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınıyor

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, cuma gününden itibaren Türkiye'den Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine karşılıklı uçuşların askıya alınacağını duyurdu
Bahçeli En az beş bin ülkücü gönüllü Kerkük için hazır
Bahçeli: En az beş bin ülkücü gönüllü, Kerkük için hazır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, IKBY'deki referanduma ilişkin "En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir." dedi
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda test sürüşü yapıldı
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda test sürüşü yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bakü'den kalkan bir trenin Tiflis üzerinden Kars’a gelişine şahitlik ettik ve herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadık" dedi
Gül'ün yaverine ağırlaştırılmış müebbet
Gül'ün yaverine ağırlaştırılmış müebbet!

11'inci Cumhurbaşkanı Abbdullah Gül'ün yaverliğini de yapan Bolu 2'nci Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Türkiye DEAŞ elebaşlarından birini Fransa'ya teslim etti
Türkiye, DEAŞ elebaşlarından birini Fransa'ya teslim etti

DEAŞ'lı Geffroy'un, özellikle Fransa'dan DEAŞ'a üye kazandırmada önemli rol oynadığı ve konuşması halinde önemli bağlantıları deşifre edeceği tahmin ediliyor
Preveze Deniz Zaferi'nin 479 yıl dönümü
Preveze Deniz Zaferi'nin 479. yıl dönümü

TCG Büyükada ve TCG Gediz fırkateynleri, Preveze Deniz Zaferi'nin 479. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla ziyaret ediliyor
Ankara OSB'de yangın
Ankara OSB'de yangın

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Danıştay kalıcı yaz saati uygulamasını yasa dışı buldu
Danıştay kalıcı yaz saati uygulamasını yasa dışı buldu

Danıştay, kalıcı yaz saati uygulamasını kanuna aykırı bularak yürütmenin durdurulması kararı verdi.
FETÖ yurt dışı yapılanmasına 143 gözaltı kararı
FETÖ yurt dışı yapılanmasına 143 gözaltı kararı

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturmada 143 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltına alındı
MTV'ye yüzde 40 zam
MTV'ye yüzde 40 zam

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak."
6 eski polis eşine ByLock gözaltısı
6 eski polis eşine ByLock gözaltısı

Kırklareli'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla 6 şüpheli kadın gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası sürüyor

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin sürdürülen davada, süre verilmesine rağmen savunma yapmayan sanık Dağlı ve Cödel'in "esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş" sayılmalarına karar verildi
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat onuncu gününde
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat onuncu gününde

TSK tarafından yürütülen, üçüncü safhasına Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılımıyla dün başlanan tatbikat devam ediyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler taarruz tatbikatı yaptı
MEB'de quot liseye geçişte sınavsız model quot çalışması
MEB'de "liseye geçişte sınavsız model" çalışması

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin "liseye geçişte sınavsız model" çalışması ile ilgili yaptığı açıklamasında, "(TEOG sisteminin yerine üzerinde çalışılan model) Ana felsefesi liseye geçişte herhangi bir merkezi sınavın olmadığı, çocukların daha çok yeteneklerine, ilgilerine göre liselere yerleştirildiği bir model" dedi

Haberler

Gül'ün yaverine ağırlaştırılmış müebbet!
Gül'ün yaverine ağırlaştırılmış müebbet






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 