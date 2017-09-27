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MEA Beyrut ve Egypt Air, IKBY'ye seferlerini durduruyor
MEA Beyrut ve Egypt Air, IKBY'ye seferlerini durduruyor

Lübnan'ın resmi hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), cuma günü itibarıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne uçak seferlerini durduracağını ilan etti. Mısır devlet hava yolları şirketi "Egypt Air" de cuma gününden itibaren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne uçak seferlerini durduracağını duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'ın resmi hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), cuma günü itibarıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) uçak seferlerini durduracağını ilan etti.

MEA şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin talebi doğrultusunda Erbil-Beyrut seferlerinin önümüzdeki cuma gününden itibaren karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Erbil'den kalkan hiçbir uçağın da Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasına izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, Erbil’de bulunan Lübnanlıların, Basra, Bağdat ve Necef Havalimanları'ndan güvenli bir şekilde Lübnan'a dönebilecekleri aktarıldı.arası uçuşları durduracaklarını söylemişti.

"EGYPT AİR'DEN AÇIKLAMA

Mısır devlet hava yolları şirketi "Egypt Air" de cuma gününden itibaren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne uçak seferlerini durduracağını duyurdu. 

"Egypt Air" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Sivil Havacılık Kurumu’nun kararına binaen, 29 Eylül cuma gününden itibaren IKBY kontrolündeki Erbil Havaalanı’na uçuşlar ikinci bir emre kadar durdurulmuştur." İfadelerine yer verildi. 



İlgili Konular MEA Beyrut Egypt Air Erbil IKBY referandumu
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Lübnan'ın resmi hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), cuma günü itibarıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne uçak seferlerini durduracağını ilan etti. Mısır devlet hava yolları şirketi "Egypt Air" de cuma gününden itibaren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne uçak seferlerini durduracağını duyurdu.
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