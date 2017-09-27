Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:39, 27 Eylül 2017 Çarşamba
Bilim Teknoloji
19:36, 27 Eylül 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta kent kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mars'ta bilim kenti kurma projesinin resmen başladığını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı ENA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Dubai'deki Muşrif Park'ta 1 milyon 900 bin fitkare alanın kullanılacağı ve 136 milyon dolara mâl olacak projeyi resmen başlattı.

Yapılacak uzay kentinin türünün ilk örneği, Mars üzerinde uygunabilir bir model olacağı belirtildi.

Proje kapsamında "kızıl gezegen" arazisini ve sert ortamını simüle eden sofistike laboratuvarların ve 3 boyutlu baskı için geliştirilen tekniklerin kullanılacağı, ısı ve ışık izolasyonunun sağlanacağı ifade edildi.

Gezegendeki gıda, su ve enerji güvenliği sorunlarına çözüm bulmak ve canlıların yaşayabilmesi konusunda iyileştirici katkı sağlayacak araştırmalar yapmak için en iyi bilim adamları ile bilimsel tecrübeleri BAE'ye getirmek için çaba sarfedileceği aktarıldı.

Mars'takine benzer şartlar ile ortam oluşturulduktan sonra bir grup insanın bir yıl burada yaşayacağı ve bu sırada söz konusu insanlar üzerinde davranışsal incelemeler yapılarak bilimsel bulguların takip edileceği ve daha sonra gerçekleştrilecek uzay yolculuklarında da bu deneyimlerden istifade edileceği kaydedildi.

Kentin dış görünümüne ilişkin de bilgi verilen haberde, sütunlara dayalı olmayan birkaç kubbeden oluşacağı ve bu kubbelerin inşa edilebilmesi için yeni tekniklerin üretimine ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.

Dünyadaki en gelişmiş mimari yapıya sahip olacağı belirtilen Mars bilim kentinin tasarımının Google'ın Londra'daki yeni merkezini tasarlayan mühendis tarafından yapılacağı bilgisi verildi.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid el Mektum, şubat ayında "Mars 2117" projesiyle bu gezegende yaşanılabilir bir şehir inşa etmeyi planladıklarını duyurmuştu.



İlgili Konular Birleşik Arap Emirlikleri mars
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Bilim Teknoloji Haberleri
Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta kent kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mars'ta bilim kenti kurma projesinin resmen başladığını duyurdu
AlphaGo Yapay Zeka nın Umudu mu
AlphaGo Yapay Zeka’nın Umudu mu?

Çok boyutlu bir matriksin oluşumu farklı amaçlar için tek bir veri bankasının işlenmesi/işletilmesi elektrik akımın önceden kurgulanmış sayısız kavşaklarından sayısı belli sapaklara yönlendirişten çok daha kolay olacaktır.
Güneş Sistemi'nde 'ilk ikili asteroit' keşfi
Güneş Sistemi'nde 'ilk ikili asteroit' keşfi

Güneş Sistemi'nde Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında daha önce eşine rastlanmamış, birbirlerinin yörüngesinde dönen iki gök cismi keşfedildi
ABD'den Kaspersky'e yasak
ABD'den Kaspersky'e yasak

ABD Senatosu Kaspersky'e ait ürünlerin, federal yönetim tarafından kullanılmasını yasakladı
Mars'ta yaşam deneyi sona erdi
Mars'ta yaşam deneyi sona erdi

Mars'ta altı bilim insanının 8 ay süren simülasyonu sona erdi
Işığı yansıtmayan dev bir gezegen keşfedildi
Işığı yansıtmayan dev bir gezegen keşfedildi

Kanadalı bilimi insanları Güneş sisteminin dışında yer alan Jupiter’in iki katı büyüklüğünde “siyah” bir gezegen keşfettiklerini bildirdi.
Bitcoin savaşı kızışıyor hükümetler düzenleme istiyor
Bitcoin savaşı kızışıyor, hükümetler düzenleme istiyor

"İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi" olarak bilinen Bitcoin'de, dünyanın büyük ekonomilerinin hükümetleri daha fazla regülasyon isterken, Bitcoin destekçileri Bitcoin'in internette özgürce kullanılması gerektiğini savunuyor.
Apple iPhone 8 iPhone 8 Plus ve iPhone X'i tanıttı
Apple, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'i tanıttı

ABD'li teknoloji şirketi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı, yeni akıllı saati Apple Watch 3'ü ve 4K özelliğine sahip yeni Apple TV'yi tanıttı
Cassini'den Titan'a son veda
Cassini'den Titan'a son veda

NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, gezegenin uydusu Titan'dan son geçişini yaptı
İntihara sürükleyen oyun Blue Whale Mavi Balina
İntihara sürükleyen oyun: Blue Whale (Mavi Balina)

İntihara sürükleyen oyun: Blue Whale (Mavi Balina)
İnsan deri hücreleri motor nöronlara dönüştürüldü
İnsan deri hücreleri motor nöronlara dönüştürüldü

İnsan deri hücreleri, kök hücre durumuna getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştürüldüğü bildirildi.
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin teleskobuyla, İstanbul Üniversitesi'nden araştırmacı bir grup 'zonklayan yıldız' keşfetti
Harvard'ın sosyal medya kullanmayan Einstein'ı
Harvard'ın sosyal medya kullanmayan Einstein'ı

Harvard’da çalışmalarına müdahalede bulunulmaksızın, ‘tam akademik özgürlük’ altında doktora yapan Pasterski yeni Einstein olarak görülüyor
Amazon Türkiye ye geldi
Amazon Türkiye’ye geldi

Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı şirketin merkezi Beşiktaş
Apple İran yapımı mobil uygulamaları kaldırdı
Apple, İran yapımı mobil uygulamaları kaldırdı

Apple, İran yapımı tüm mobil uygulamaları online mağazası App Store'dan kaldırdı.
AB'den ilginç sosyal medya çağrısı
AB'den ilginç sosyal medya çağrısı

AB'den flaş sosyal medya çağrısı: yapıldı. Çağrıda "Gerekli durumlarda içeriğe müdahale edebilecek araçlar geliştirin" denildi

Haberler

Mars'ta yaşam deneyi sona erdi
Mars'ta yaşam deneyi sona erdi

Mars keşif aracı Opportunity Perseverance Vadisi'ne ulaştı
Mars keşif aracı Opportunity Perseverance Vadisi'ne ulaştı

"Mars’a ilk insan 2030’da ayak basacak"
quot Mars a ilk insan 2030 da ayak basacak quot

Fransa ile Japonya Mars'ın uydusunda araştırma yapacak
Fransa ile Japonya Mars'ın uydusunda araştırma yapacak

Mars'ta metal iyonları bulundu
Mars'ta metal iyonları bulundu

Mars'ta tsunami sonucu oluşan krater bulundu
Mars'ta tsunami sonucu oluşan krater bulundu

Mars'ın patateslerine hazır olun
Mars'ın patateslerine hazır olun

Mars'ta bor minerali bulundu
Mars'ta bor minerali bulundu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 