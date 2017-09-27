19:41, 27 Eylül 2017 Çarşamba

Yunanistan'da "acil durum" ilan edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Semadirek Adası'nda (Samothraki) "acil durum" ilan edildiği duyuruldu.

Ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerden biri de Semadirek Adası oldu.

Yunanistan Sivil Savunma Teşkilatı, bölgedeki şiddetli yağışlar sebebiyle Semadirek Adası'nda "acil durum" ilan edildiğini, Teşkilat Genel Sekreteri Yannis Kapakis başkanlığındaki bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere adaya gittiğini bildirdi.

Semadirek Belediye Başkanı Thanasis Viças da Yunan medyasına yaptığı açıklamada, bölgede pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağmur sonucu adada çok sayıda ev ve iş yerini su bastığını, köprülerin çöktüğünü ve bazı yerlerde toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

Adanın güney kısmına ulaşım sağlanamadığını aktaran Viças, ayrıca birçok bölgeye elektrik ve su verilemediğini de belirtti.

"MANZARA ŞOKE EDİCİ"

Thanasis Viças, "Manzara şoke edici. Ne belediye ne de sağlık ocağı kaldı. Belediyedeki tüm arşivler yok oldu. Yollar çamurla doldu. Otomobiller, taş, toprak hepsi karışmış durumda, bir yığın halinde. Ana arterlerdeki kopukluk nedeniyle adanın güneyindeki hasarın hangi boyutta olduğu tam olarak bilinmiyor." dedi.

Ulusal basın ise adanın güneyindeki Kamariotissa, Alonia ve Hora bölgelerinde evlerin aşırı yağış sonucu oluşan sel sularından zarar gördüğünü, ayrıca çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın telef olduğunu duyurdu.

Belediye yetkililerinin vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunduğunu kaydeden Yunan medyası, okulların tatil edildiğini ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Dedeağaç bölgesinden 200 kişilik askeri birliğin adaya sevk edildiğini de aktardı.