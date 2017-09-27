İstanbul'da başlayan sağanak zor anlar yaşattı

Bahçeli: En az beş bin ülkücü gönüllü, Kerkük için hazır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, IKBY'deki referanduma ilişkin "En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir." dedi