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21:42, 27 Eylül 2017 Çarşamba
Latin Amerika
Güncelleme: 20:35, 27 Eylül 2017 Çarşamba

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Meksika'daki depremde ölü sayısı 337'ye yükseldi
Meksika'daki depremde ölü sayısı 337'ye yükseldi

Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 337'ye çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ulusal Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 198'i başkent Meksiko'da olmak üzere toplam 337 kişinin deprem nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Puente, depremde ayrıca Morelos eyaletinde 74, Puebla eyaletinde 45, Meksika (Edomex) eyaletinde 13, Guerrero eyaletinde 6, Oaxaca eyaletinde ise 1 kişinin öldüğünü kaydetti.

Ülkede 19 Eylül'de meydana gelen depremde, başkentte 38 bina çökmüştü. Bazı kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Meksika'da, 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.



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