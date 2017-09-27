Trump'ın vergi reformu teklifi açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin yeni vergi reformu teklifinin ana hatları açıklandı.
Trump'ın seçim kampanyasının önemli vaatlerinden olan ve ülkedeki kurumlarla vatandaşlara vergi indirimi sağlayacak vergi reformu tasarısının önemli ayrıntıları, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından paylaşıldı.
Ryan yazılı açıklamasında, tasarıyla ülkede kurumlar vergisi oranının yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesinin planlandığını, böylece ABD'li şirketlere daha hızlı büyüme ve daha büyük miktarlarda yatırım yapma fırsatı sunulacağını belirtti.
Açıklamada, vergi reformu sayesinde yurt dışında faaliyet gösteren veya gelirlerini yurt dışında tutan ABD'li şirketlerden bir defaya mahsus vergi alınacağını ve bunun Amerikan ekonomisine katkı sunacağını kaydeden Ryan, bu oranın ne kadar olacağı hakkında ise bilgi vermedi.
Gelir vergisi alanında vergi dilimi sayısının yediden üçe düşürülmesinin planlandığını aktaran Ryan, söz konusu üç vergi diliminin yüzde 12, yüzde 25 ve yüzde 35 oranlarında olacağını bildirdi.
Ryan öte yandan, reformun ülkenin en zengin bireyleri için daha az vergi veya daha düşük vergi oranı anlamına gelmediğine dikkati çektiği açıklamada, bu bireyler için dördüncü bir vergi diliminin ABD Kongresi tarafından gelecek aylarda belirlenebileceğini vurguladı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan açıklamasında, "Son vergi reformunun üzerinden 31 yıl geçti. Ekonomik büyümeyi sağlamak, istihdamı artırmak ve orta sınıfın üzerindeki vergi yükünü hafifletmek için elimizdeki en iyi fırsat bu." ifadelerini kullandı.
Trump'ın vergi reformu teklifinin önce Temsilciler Meclisine, daha sonra da ABD Senatosuna sunulması bekleniyor. Teklifin ABD Kongresinden geçmesi halinde bu yıl sona ermeden Trump tarafından imzalanarak yasalaşması öngörülüyor.
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ABD Başkanı Trump hükümetinin yeni vergi reformu teklifinin ayrıntıları, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından paylaşıldı
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