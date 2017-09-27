Suriye'de bir günde 80 kişi öldürüldü

Birleşmiş Miletler (BM), Suriye'nin İdlib kentinin kuzeybatısında sivillerin ölümüne neden olan artan çatışmalar ve hava saldırılarından derin endişe duyulduğunu bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, son günlerde İdlib'de nüfusun yoğun olduğu yerlerde günlük hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.
Hava saldırıları sonucu bir okulun tamamen yıkıldığına ve sivil altyapıların zarar gördüğüne dikkati çeken Dujarric, bugün kuşatma altındaki Fua ve Kefraya'da çatışmalar yaşandığı yönünde haberler aldıklarını belirtti.
"26 Eylül'de Hama kırsalında kaçan insanların üzerine ateş açılması sonucu 80 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı." diyen Dujarric, 25 Eylül'deki hava saldırılarında ise 27 kişinin öldüğünü, 58 kişinin yaralandığını aktardı.
Deyruz Zor'da da devam eden çatışmalar, hava saldırıları ve askeri operasyonlar nedeniyle bir milyondan fazla kişinin güvenliğinden endişe duyulduğunu vurgulayan Dujarric, geçen ay yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini, son bir hafta içinde ise 50 binden fazla kişinin Deyruz Zor'dan kaçtığını aktardı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, 26 Eylül'de Hama kırsalında kaçan insanların üzerine ateş açılması sonucu 80 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi
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