Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:16, 28 Eylül 2017 Perşembe
Irak
Güncelleme: 02:13, 28 Eylül 2017 Perşembe

  • Paylaş
IKBY'de referandumu düzenleyenler hakkında soruşturma
IKBY'de referandumu düzenleyenler hakkında soruşturma

Irak Yüksek Yargı Konseyi, "anayasaya aykırı" olarak referandum düzenleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yetkililer hakkında soruşturma açıldığını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılık, parlamento tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, Federal Mahkeme'nin kararına aykırı davranarak IKBY'de referandum düzenleyenler hakkında yasal işlem başlatılması talebinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, başkent Bağdat'taki Merkezi Soruşturma Mahkemesi'ne başvuran savcılığın, Irak Federal Mahkemesi kararı ve anayasaya aykırı hareket edenlerin isimlerini, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlar Kurulu ve diğer ilgili taraflardan istediğini aktardı.

Irak Federal Mahkemesi, 18 Eylül'de "anayasaya aykırı" bulduğu IKBY referandumunun durdurulmasına karar vermişti.

IKBY, Federal Mahkeme'nin kararına rağmen 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapmıştı.



İlgili Konular IKBY referandumu ırak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Irak Haberleri
Katar Filistin'in INTERPOL'e üye olmasından memnun
Katar, Filistin'in INTERPOL'e üye olmasından memnun

Katar, Filistin'in Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL'a üye olmasını memnuniyetle karşıladı
IKBY'de referandumu düzenleyenler hakkında soruşturma
IKBY'de referandumu düzenleyenler hakkında soruşturma

Irak Yüksek Yargı Konseyi, "anayasaya aykırı" olarak referandum düzenleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yetkililer hakkında soruşturma açıldığını bildirdi
Suriye'de bir günde 80 kişi öldürüldü
Suriye'de bir günde 80 kişi öldürüldü

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, 26 Eylül'de Hama kırsalında kaçan insanların üzerine ateş açılması sonucu 80 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi
Trump'ın vergi reformu teklifi açıklandı
Trump'ın vergi reformu teklifi açıklandı

ABD Başkanı Trump hükümetinin yeni vergi reformu teklifinin ayrıntıları, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından paylaşıldı
Meksika'daki depremde ölü sayısı 337'ye yükseldi
Meksika'daki depremde ölü sayısı 337'ye yükseldi

Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 337'ye çıktı
Fransa'da terörle mücadelede 'ev hapsi' geliyor
Fransa'da terörle mücadelede 'ev hapsi' geliyor

Fransa'da Ulusal Meclis'ten, OHAL kalktıktan sonra yürürlüğe girecek terörle mücadele yasa tasarısı kapsamında ev hapsine izin veren maddeye onay geldi
Yunanistan'da quot acil durum quot ilan edildi
Yunanistan'da "acil durum" ilan edildi

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda, 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle "acil durum " ilan edildi
İsrail'den Filistinli genci katleden askerin cezasına indirim
İsrail'den Filistinli genci katleden askerin cezasına indirim

İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın, 2016'da işgal altındaki El Halil kentinde yaralı Filistinli genci kameraların önünde kafasından vurarak katleden İsrailli asker Elor Azaria'nın cezasını indirdiği bildirildi
MEA Beyrut ve Egypt Air IKBY'ye seferlerini durduruyor
MEA Beyrut ve Egypt Air, IKBY'ye seferlerini durduruyor

Lübnan'ın resmi hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), cuma günü itibarıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne uçak seferlerini durduracağını ilan etti. Mısır devlet hava yolları şirketi "Egypt Air" de cuma gününden itibaren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne uçak seferlerini durduracağını duyurdu.
ABD ile Mısır arasında 100 milyon dolarlık yardım anlaşması
ABD ile Mısır arasında 100 milyon dolarlık yardım anlaşması

ABD ile Mısır'ın 100 milyon dolar değerinde yardım anlaşmaları imzaladığı bildirildi
AB'den başarısız sonuç sonrası yeni sığınmacı planı
AB'den başarısız sonuç sonrası yeni sığınmacı planı

Avrupa Birliği (AB), zorunlu kota sistemiyle 2 yıl içinde Yunanistan ve İtalya'dan 160 bin sığınmacı alma planının başarısız şekilde dün sona ermesinin ardından yeni sığınmacı planı önerisinde bulundu
Hint ordusunun Keşmir hattına açtığı ateşte 1 ölü 4 yaralı
Hint ordusunun Keşmir hattına açtığı ateşte 1 ölü, 4 yaralı

Hint ordusunun Keşmir kontrol hattında açtığı ateşte bir Pakistanlı öldü, 3'ü kadın 4 kişi yaralandı.
Schengen'in askıya alınma süresi 3 yıla çıkarılabilir
Schengen'in askıya alınma süresi 3 yıla çıkarılabilir

AB, Schengen'in askıya alınma süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını teklif etti
IKBY referandumunun resmi sonucu açıklandı
IKBY referandumunun resmi sonucu açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi seçim komisyonu, Pazar günü yapılan tartışmalı referandumun sonuçlarını açıkladı
ITC'den Kerkük'te quot Türkmen Koruma Birlikleri quot
ITC'den Kerkük'te "Türkmen Koruma Birlikleri"

ITC Başkanı Salihi, "Türkmen mahalleleri ve ITC bürolarının korunması için Türkmen Koruma Birlikleri oluşturulacak. 'Kerkük'e, Bağdat'ın dışında hiçbir yerden takviye güç gelmesini istemiyoruz" dedi
İdlib'de ölü sayısı yükseliyor
İdlib'de ölü sayısı yükseliyor

Rusya ve Esed rejiminin hava saldırıları, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ilinde 24 bölgeyi hedef aldı. Saldırılarla 6 sivil ölürken, son 8 günde toplam ölü sayısı 80'e yaklaştı

Haberler

Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınıyor
Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınıyor

Rusya, Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyor
Rusya Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyor

Bağdat yönetiminden IKBY'ye 3 gün süre
Bağdat yönetiminden IKBY'ye 3 gün süre

Irak'ta oy kullanan Kürt memurların görevden alınması için gösteri
Irak'ta oy kullanan Kürt memurların görevden alınması için gösteri

İran, IKBY ile olan kara sınırını kapatmadı
İran IKBY ile olan kara sınırını kapatmadı

İbadi: Referandumu yapan yetkililere karşı tedbirleri artıracağız
İbadi Referandumu yapan yetkililere karşı tedbirleri artıracağız

Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumda sandıklar kapandı
Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumda sandıklar kapandı

Kerkük'te araçlara trafiğe çıkma yasağı
Kerkük'te araçlara trafiğe çıkma yasağı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 