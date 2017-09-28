Güncelleme: 02:13, 28 Eylül 2017 Perşembe

IKBY'de referandumu düzenleyenler hakkında soruşturma





Irak Yüksek Yargı Konseyi, "anayasaya aykırı" olarak referandum düzenleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yetkililer hakkında soruşturma açıldığını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılık, parlamento tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, Federal Mahkeme'nin kararına aykırı davranarak IKBY'de referandum düzenleyenler hakkında yasal işlem başlatılması talebinde bulundu." ifadelerini kullandı. Bayraktar, başkent Bağdat'taki Merkezi Soruşturma Mahkemesi'ne başvuran savcılığın, Irak Federal Mahkemesi kararı ve anayasaya aykırı hareket edenlerin isimlerini, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlar Kurulu ve diğer ilgili taraflardan istediğini aktardı. Irak Federal Mahkemesi, 18 Eylül'de "anayasaya aykırı" bulduğu IKBY referandumunun durdurulmasına karar vermişti. IKBY, Federal Mahkeme'nin kararına rağmen 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapmıştı.

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