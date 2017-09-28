08:55, 28 Eylül 2017 Perşembe

Pentagon'dan Trump'a Çad itirazı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının, Başkan Donald Trump'ın bir kararname ile sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngördüğü ülkeler listesine Çad'ı eklemesine itiraz ettiği ortaya çıktı.

Amerikan New York Times gazetesi, Trump'ın hafta başında sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngördüğü ülkeler listesine Çad'ı İç Güvenlik Bakanlığına vekalet eden Elaine Duke'ün ülke ile ilgili raporunda belirttiği tavsiyeler üzerine eklediğini öne sürdü.

Gazeteye göre Duke, Çad ile ilgili raporunda ülkenin aşırıcı gruplarla yeterince mücadele etmediği görüşünü yazdı.

Haberde, Trump'ın bu kararını diğer bakanlık ve kurumların da değerlendirmesini istediği iddiası ortaya atıldı.

Buna karşın Savunma ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ise Çad'ın listeye eklenmesine ABD'nin ülkedeki menfaatleri ve bölgedeki terörle mücadele çabaları zarar görür gerekçesi ile itirazda bulunduğu ileri sürüldü.

Gazete, Trump'ın bu kararının ABD'nin Çad Büyükelçiliğindeki bürokratların da kafalarını karıştırdığı ve Afrika masasında çalışan pek çok yetkilinin Çad'ın listeye eklenmesinden rahatsızlık duyduğu iddasında bulundu.

Başkan Trump, İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşlarına sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngören yeni bir karara imza atmıştı.

Buna göre yeni seyahat kısıtlamaları, pazar günü süresi dolan "Trump'ın vize yasağı kararnamesinin" yerini alacak ve 18 Ekim'de uygulanmaya başlayacak.

Önceki liste nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden oluşurken, yeni listede bu tanıma uymayan ülkelerin de yer alması dikkati çekti.

Öte yandan İç Güvenlik Bakanlığı, listede yer almamasına rağmen Irak vatandaşlarının da sıkı güvenlik kontrollerinin ardından yeni vize alabileceklerini açıkladı.

Trump tarafından geçen mart ayında alınan ancak yargıdan dönen seyahat yasağı, Yüksek Mahkemenin 26 Haziran'daki kısmi onayının ardından uygulanmaya başlanmıştı. Yüksek Mahkeme, seyahat yasağına "yakın aile bağı" şartı getirerek kısmen uygulama imkanı sağlamış, daha alt mahkemelerden gelen "şartın kapsamının genişletilmesi" taleplerini ise reddetmişti. Yüksek Mahkemenin konuyla ilgili ilk duruşmasını 10 Ekim'de yapacağı bildirilmişti.

Trump yönetimi, mart ayında, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize verilmemesi ve ülkeye yapılan tüm mülteci kabullerinin 120 gün süreyle durdurulması yönünde karar almıştı.