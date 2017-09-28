09:05, 28 Eylül 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.

- Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.50/19.00/20.15/21.30)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya arasında istişare ve eşgüdüm platformu olarak hayata geçirilen "MIKTA" girişiminin 3. Parlamento Başkanları Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

(İstanbul/09.30)

4- Başbakan Binali Yıldırım, Hitit Üniversitesi'nde düzenlenecek "Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu"na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Hürriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine iştirak edecek.

- Yıldırım, Çorum Belediyesini ziyaret edecek, Anitta Otel'de AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak.

(Çorum/11.00/13.00/14.30/16.00/17.00/19.00)

5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaşehir'de "Üzüm Mitingi"ne katılacak.

(Manisa/17.30)

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda IFTV-Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR Beyoğlu Hizmet Merkezi'nde, "İş Kulüpleri Projesi" tanıtım programına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Silivri Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ek Bina Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

5- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan'da Başbakan Yardımcısı Yakup Eyübov ve Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov bir araya gelecek.

(Bakü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözüsü Mahir Ünal, AKM'deki Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Swis Otel'de 34. IASP Dünya Bilim ve Teknoloji Parkları Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret edecek, esnaf ve sanatkarlarla değerlendirme toplantısı yapacak.

- Tüfenkci, Habib-i Neccar Camisi, Uzun Çarşı ve Kurşunlu Han ziyaretlerinin ardından mehteran gösterisini izleyecek.

(Hatay/11.30-16.00)

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hilton İstanbul Bomonti Otel'de, 8. İstanbul Finans Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30/13.15)

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Intercontinental Otel'de, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası ile AK Parti Kağızman ve merkez ilçe kongrelerine katılacak.

(Kars/09.30/11.30/14.00)

5- Merkez Bankası, ağustos ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, temmuz ayı konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

6- TÜİK, eylül ayı ekonomik güven endeksini ve 2016 yılı kültürel miras istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İspanya İşverenler Konfederasyonunun ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda konuşcak.

- Çelik, İspanya Senatosu Başkanı Pio Garcia-Escudero ve Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis ile ayrı ayrı görüşecek.

(Madrid)

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun sonuçları ve yansımaları izleniyor.

(Erbil)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

KÜLTÜR SANAT

1- Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin açılışı, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon çalışmaları, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek basın toplantısında duyurulacak.

(İstanbul/10.30)

GÜNCEL

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından yeni belediye başkanının seçimi için toplanacak.

(İstanbul/15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hakkari Mobil Gençlik Merkezi’nin açılışını yapacak, Yüksekova Spor ve Gençlik Merkezi'nde sporcularla buluşacak.

(Hakkari/14.45/16.10)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ikinci maçlar oynanacak.

- Atiker Konyaspor, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımını konuk edecek, Medipol Başakşehir ise deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak.

(Konya/20.00/Braga/22.05)

3- TFF 2. Lig'de 5'inci hafta 2 maçla tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig'in 5'inci haftasında 5 maç yapılacak.