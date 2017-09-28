09:37, 28 Eylül 2017 Perşembe

Irak'tan petrol açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bağdat yönetiminden bu sabah yapılan açıklamada Türkiye'nin petrol ticareti konusunda sadece merkezi hükümeti muhatap alacağı belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, İbadi'nin Başbakan Binali Yıldırım'la görüştüğü belirtildi. Açıklamada petrol ticaretinin de söz konusu olduğu görüşmede Bağdat yönetimi, Başbakan Yıldırım'ın bu konuda Bağdat hükümetini muhatap alacaklarını belirttiği ifade edildi. Ancak İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada söz konusu adımların nasıl atılacağına ilişkin detaylar verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumunun ardından yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak bakalım petrolü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak ? Vana bizde. Vanayı kapattığımız an o iş de bitti" ifadelerini kullanmıştı.