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'Suriye görüşmelerinin 8. turu bir ay içinde başlayacak'
'Suriye görüşmelerinin 8. turu bir ay içinde başlayacak'

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, "Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8. turunu bir ay içinde, ekim ayının sonu ya da kasım ayının başı gibi başlatmayı planlıyorum" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye görüşmelerinin 8. turuna bu ayın sonu ya da kasım ayı başından itibaren başlanmasının planlandığını açıkladı.

Mistura, BM Güvenlik Konseyinde üye ülkelere Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Astana görüşmeleri sonucu dört "çatışmasızlık bölgesi" oluşturulduğunu belirten Mistura, buna karşın devam eden çatışmalar nedeniyle durumun hala kırılgan olduğunu vurguladı.

"SURİYE'DE TEK KALICI ÇÖZÜM SİYASİ GEÇİŞLE MÜMKÜN OLABİLECEK"

Çatışmasızlık bölgelerinin Suriye'nin fiilen bölünmesine neden olmaması, ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünün tamamen korunması yönünde genel bir uzlaşının hakim olduğuna değinen Mistura, "Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8. turunu bir ay içinde, ekim ayının sonu ya da kasım ayının başı gibi başlatmayı planlıyorum." dedi.

Suriye rejimine ve muhaliflere, görüşmelere "ön koşulsuz" katılmaları çağrısında bulunan Mistura, "rejimin muhalefetle samimi bir şekilde müzakere etme sorumluluğu" bulunduğunu, muhalefetin ise "görüşmelere ortak bir platformda tek bir ses olarak katılacağı sinyali vermesi sorumluluğunu taşıdığını" söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise konseyde yaptığı konuşmada, Suriye'de tek kalıcı çözümün siyasi geçişle mümkün olabileceğini ancak bu durumun İran'a Esed'in ya da DEAŞ'ın yerine geçme fırsatı tanımaması gerektiğini ifade etti.



İlgili Konular Suriye görüşmeleri BM
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