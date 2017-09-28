Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:21, 28 Eylül 2017 Perşembe
Orta Asya
09:54, 28 Eylül 2017 Perşembe

  • Paylaş
Rus Patriği Kirill, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak
Rus Patriği Kirill, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak

Taşkent pikoposluğunun 145'nci yıldönümü dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill Özbekistan'a gidecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rus Ortodoks kilisesi basın sekreteri Alexander Volkov Patrik Kirill’in resmi bir ziyaret için Eylül ayının sonunda Özbekistan’ı ziyaret edeceğini söyledi.

RIA Haber ajansına konuşan Volkov, " Taşkent piskoposluğu, Kilisenin aktif yaşamının başlangıcının 145'nci yıldönümü dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, 29 Eylülden 2 Ekim'e kadar Özbekistan’ı ziyaret edecek. Patrik Hazretleri Taşkent, Semerkant, Buhara’daki piskoposluk kiliselerini ziyaret edecek, ülkedeki Piskopos yaşamın gelişimi hakkında bilgi alacaktır. 1 Ekim Patrik Taşkent'teki Katedral kilisedeki ayinini yönetecek” dedi.

Rus Patriği Kirill bu ziyaret sırasında Özbekistan hükümeti ve Dini İdare rehberleri ile de bir araya gelecek.



İlgili Konular Rus ortodoks kilisesi Özbekistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan bot battı
Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan bot battı

Yunanistan'ın Meis Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti
İsveçli neo-Naziler'den Yom Kippur günü gösteri
İsveçli neo-Naziler'den Yom Kippur günü gösteri

'Hainlere Karşı İsyan' olarak anılan etkinliğin 30 Eylül'de gerçekleşmesi planlanıyor.
İran IKBY'deki referandum quot stratejik hata quot
İran: IKBY'deki referandum "stratejik hata"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, IKBY'deki referandum için, "Irak'taki Kürt bölgesiyle sınırlı kalmayacak büyük bir stratejik hata olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı
Japonya'da parlamentonun alt kanadı feshedildi
Japonya'da parlamentonun alt kanadı feshedildi

Japonya'nın geleceği için önemli olan 22 Ekim parlamento seçimleri öncesi alt kanat olan Temsilciler Meclisi feshedildi
Suriye görüşmelerinin 8 turu bir ay içinde başlayacak'
'Suriye görüşmelerinin 8. turu bir ay içinde başlayacak'

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, "Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8. turunu bir ay içinde, ekim ayının sonu ya da kasım ayının başı gibi başlatmayı planlıyorum" dedi
Rus Patriği Kirill Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak
Rus Patriği Kirill, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak

Taşkent pikoposluğunun 145'nci yıldönümü dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill Özbekistan'a gidecek
Kerkük'te Irak Türkmen Cephesine ait noktalara saldırı
Kerkük'te Irak Türkmen Cephesine ait noktalara saldırı

Kerkük kentinde, Irak Türkmen Cephesi Kale Bürosu ile Türkmen Cephesine bağlı Fazıl Antika Kültür Derneğine silahlı saldırı yapıldı.
Çin in 'diplomat pandaları' Endonezya da
Çin’in 'diplomat pandaları' Endonezya’da

Çin'in 60 yıldır uyguladığı "panda diplomasisi" çerçevesinde hediye ettiği 2 panda Endonezya'ya ulaştı, bakımı için 4,5 milyon dolar harcanan pandalara 2 veteriner ve 8 bakıcıdan oluşan özel bir ekip kuruldu
Irak'tan petrol açıklaması Türkiye ile anlaştık
Irak'tan petrol açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Irak Başbakanlık Ofisi, Türkiye'nin ham petrol ihracatı için Bağdat hükümetiyle prensipte anlaştığını açıkladı.
Pentagon'dan Trump'a Çad itirazı
Pentagon'dan Trump'a Çad itirazı

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları yetkililerinin, Başkan Trump'ın hafta başında sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları öngördüğü ülkeler listesine Çad'ı eklemesine itiraz ettiği iddiası ortaya atıldı
Katar Filistin'in INTERPOL'e üye olmasından memnun
Katar, Filistin'in INTERPOL'e üye olmasından memnun

Katar, Filistin'in Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL'a üye olmasını memnuniyetle karşıladı
IKBY'de referandumu düzenleyenler hakkında soruşturma
IKBY'de referandumu düzenleyenler hakkında soruşturma

Irak Yüksek Yargı Konseyi, "anayasaya aykırı" olarak referandum düzenleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yetkililer hakkında soruşturma açıldığını bildirdi
Suriye'de bir günde 80 kişi öldürüldü
Suriye'de bir günde 80 kişi öldürüldü

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, 26 Eylül'de Hama kırsalında kaçan insanların üzerine ateş açılması sonucu 80 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi
Trump'ın vergi reformu teklifi açıklandı
Trump'ın vergi reformu teklifi açıklandı

ABD Başkanı Trump hükümetinin yeni vergi reformu teklifinin ayrıntıları, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından paylaşıldı
Meksika'daki depremde ölü sayısı 337'ye yükseldi
Meksika'daki depremde ölü sayısı 337'ye yükseldi

Meksika'da geçen hafta salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 337'ye çıktı
Fransa'da terörle mücadelede 'ev hapsi' geliyor
Fransa'da terörle mücadelede 'ev hapsi' geliyor

Fransa'da Ulusal Meclis'ten, OHAL kalktıktan sonra yürürlüğe girecek terörle mücadele yasa tasarısı kapsamında ev hapsine izin veren maddeye onay geldi

Haberler

Özbek muhalif yazar sürgün dönüşü gözaltına alındı
Özbek muhalif yazar sürgün dönüşü gözaltına alındı

Özbekistan-Tataristan İş Forumu başladı
Özbekistan-Tataristan İş Forumu başladı

Özbekistan'da zorla çalıştırmaya son verildi
Özbekistan'da zorla çalıştırmaya son verildi

Özbek şirketten ABD'ye 1 milyar dolar tazminat
Özbek şirketten ABD'ye 1 milyar dolar tazminat

Özbekistan ile Kazakistan arasında askeri teknik işbirliği
Özbekistan ile Kazakistan arasında askeri teknik işbirliği

Özbekistan'dan Myanmar'a 'şiddeti durdurun' çağrısı
Özbekistan'dan Myanmar'a 'şiddeti durdurun' çağrısı

Türk şirketi Taşkent'te turizm bölgesi açacak
Türk şirketi Taşkent'te turizm bölgesi açacak

Özbekistan'dan Kuzey Kore'ye çağrı
Özbekistan'dan Kuzey Kore'ye çağrı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 