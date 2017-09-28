09:54, 28 Eylül 2017 Perşembe

Rus Patriği Kirill, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak





Taşkent pikoposluğunun 145'nci yıldönümü dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill Özbekistan'a gidecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rus Ortodoks kilisesi basın sekreteri Alexander Volkov Patrik Kirill’in resmi bir ziyaret için Eylül ayının sonunda Özbekistan’ı ziyaret edeceğini söyledi. RIA Haber ajansına konuşan Volkov, " Taşkent piskoposluğu, Kilisenin aktif yaşamının başlangıcının 145'nci yıldönümü dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, 29 Eylülden 2 Ekim'e kadar Özbekistan’ı ziyaret edecek. Patrik Hazretleri Taşkent, Semerkant, Buhara’daki piskoposluk kiliselerini ziyaret edecek, ülkedeki Piskopos yaşamın gelişimi hakkında bilgi alacaktır. 1 Ekim Patrik Taşkent'teki Katedral kilisedeki ayinini yönetecek” dedi. Rus Patriği Kirill bu ziyaret sırasında Özbekistan hükümeti ve Dini İdare rehberleri ile de bir araya gelecek.





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