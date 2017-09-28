İstanbul'un yeni belediye başkanı bugün belli oluyor

Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu, bugün yapılacak olan seçimle dolacak.
Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.
Kapalı oylamada başkan seçilebilmek için ilk turda Meclis üyelerinin 3'te 2 çoğunluğunun oyunu almak gerekecek. İlk turda sonuç çıkmazsa ikinci turda da 3'e 2 çoğunluk aranacak. İkinci turda da sonuç alınamaması halinde Meclis üyeleri 3. kez sandık başına gidecek. Bu turda Büyükşehir Belediye Başkanı seçilebilmek için Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu yeterli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 179, CHP'nin 127, MHP'nin 2 üyesi ile bir bağımsız üye bulunuyor.
Seçimde CHP'nin adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken, diğer adaylar henüz açıklanmadı.
Kadir Topbaş, 22 Eylül Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.
2004’ün nisan ayından bu yana sürdürdüğü İBB Başkanlığı görevinden seçime 1.5 yıl kala istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine geçecek isim, bugün belli olacak.
Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2,5 saat süren güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra IKBY'de gerçekleştirilen sözde referandum bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
İstanbul'da Sarıyer başta olmak üzere sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlarım zor anlar yaşadığı bildirildi
Bolu'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer, Yarbay Ceylan ve Yüzbaşı Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, cuma gününden itibaren Türkiye'den Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine karşılıklı uçuşların askıya alınacağını duyurdu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, IKBY'deki referanduma ilişkin "En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir." dedi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bakü'den kalkan bir trenin Tiflis üzerinden Kars’a gelişine şahitlik ettik ve herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadık" dedi
11'inci Cumhurbaşkanı Abbdullah Gül'ün yaverliğini de yapan Bolu 2'nci Komando Tugayı eski komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
DEAŞ'lı Geffroy'un, özellikle Fransa'dan DEAŞ'a üye kazandırmada önemli rol oynadığı ve konuşması halinde önemli bağlantıları deşifre edeceği tahmin ediliyor
TCG Büyükada ve TCG Gediz fırkateynleri, Preveze Deniz Zaferi'nin 479. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla ziyaret ediliyor
Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Danıştay, kalıcı yaz saati uygulamasını kanuna aykırı bularak yürütmenin durdurulması kararı verdi.
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturmada 143 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltına alındı