Japonya'da parlamentonun alt kanadı feshedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi feshedildi.
Üst kanada göre daha güçlü konumdaki 475 sandalyeli Temsilciler Meclisinin Başkanı Tadamori Oşima, yaptığı açıklamada, alt kanadın feshedildiğini duyurdu.
Alt kanadın feshedilmesinin ardından hükümet, Temsilciler Meclisinin yeni üyelerinin 22 Ekim'de yapılacak erken seçimlerde belirlenmesini onayladı. Başbakan Şinzo Abe, seçimin Japonya'nın geleceği için önemli olduğunu kaydetti.
Anketlerde, bir süre önce hakkındaki "adam kayırma" iddiaları nedeniyle halk desteği düşen Abe'nin son zamanlarda Kuzey Kore'ye yönelik politikaları dolayısıyla kamuoyunun desteğini tekrar kazandığı görülüyor.
Bazı analistler, Abe'nin erken seçime giderek muhalefetin içinde bulunduğu zayıflıktan yararlanmak istediğini ifade ediyor.
Parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti.
Siyasi gözlemciler Abe'nin partisi LDP'nin seçimi kazansa bile parlamentoda koalisyon ortağı olan Komei partisi ile birlikte sağladığı 3'te 2'lik çoğunluğu kaybedebileceğini belirtiyor.
Bu da Abe'nin pasifist Japon ordusunu aktif hale getirmek için tasarladığı anayasayı revize etme planını zora sokabilir.
Japonya parlamentosunu (Diet) oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.
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