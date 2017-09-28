10:47, 28 Eylül 2017 Perşembe

İran: IKBY'deki referandum "stratejik hata"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumun "büyük bir stratejik hata" olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulunun ardından New York'taki temaslarına devam eden Zarif, "The Asian Society" kuruluşunda Amerikalı gazeteci ve televizyon sunucusu Charlie Rose'un sorularını cevapladı.

"BUNUN ÇOK CİDDİ BİR HATA OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

IKBY'deki gayrimeşru referandumla ilgili sorular üzerine Zarif, "Bunun çok ciddi hata olduğuna inanıyoruz. Kürtlerin dostu insanlar olarak Kürtlerin ebedi dostları olarak kalacağız. Irak'taki Kürt bölgesiyle sınırlı kalmayacak büyük bir stratejik hata olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Zarif'in BM Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüşmesinde Kapsamlı Ortak Eylem Planı, Myanmar ve IKBY'deki gayrimeşru referandum konularının ele alındığı öğrenildi. Zarif, New York'taki temasları kapsamında BM Genel Kurul Başkanı Mirslav Layçak ile de görüştü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi de IKBY'deki gayrimeşru referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyulduğunu açıklamıştı.