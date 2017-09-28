10:54, 28 Eylül 2017 Perşembe

Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan bot battı



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Yunanistan'ın Meis Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Meis Adası'na giden botun batması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmasında sığınmacılardan 25'i kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olmadığı belirtilen 9 yaşındaki kız çocuğu, adadaki sağlık merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bottaki tüm sığınmacıların sudan çıkarıldığının tahmin edildiği ancak bir askeri helikopterin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarına tedbir amaçlı devam edildiği kaydedildi. Botun kötü hava koşulları yüzünden batmış olabileceği belirtildi.

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