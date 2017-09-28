10:50, 28 Eylül 2017 Perşembe

İsveçli neo-Naziler'den Yom Kippur günü gösteri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsveç anti-ırkçı politikacılar, gözlem örgütleri grupları ve Yahudi örgütleri, ülkenin en büyük ikinci şehrinde Yom Kippur (Kefaret Günü) Yahudi bayramında gerçekleşecek olan neo-Nazi mitingine tepkili.

neo-Naziler olarak tanımlanan İskandinav Direniş Hareketi (NRM) 30 Eylül'de İsveç'in batı kıyısında bulunan Göteburg'da bir gösteri düzenliyor. Gösteri "hainlere karşı isyan" ismiyle yapılacak.

NRM, son yıllarda savaşlardan ve ekonomik sıkıntılardan kaçan göçmenlerin hükümetçe kabul edilmesine tepki olarak düzenleyeceği gösteri için, "İsveç parlamentosundaki ve Avrupa Parlamentosu'ndaki politikacılar" a karşı olduklarını belirtiyor. NRM sözcüsü, "ülkemiz sınırlarını geniş bir şekilde benzeri görülmemiş bir istila için açık tutan politikacılara karşı" bir miting olacak" dedi.

YAHUDİLER RAHATSIZ OLDU

Gösteri, kent merkezinde bir sinagogun yakınında gerçekleşecek. Şehirdeki Yahudi cemaati ise gösterinin yapılacağı günün Yom Kippur günü olması hasebiyle endişeli. Yerel bir mahkeme Pazartesi günü gösteri rotasının değiştirilmesi gerektiği yönünde karar verdi.

İsveç Yahudi Toplulukları Resmi Konseyi başkanı Aron Verstandig ve Göteborg'daki Yahudi Cemaati Başkanı Allan Stutzinky, polisin NRM'ye bu ayın başlarında Svenska Dagbladet gazetesinde yayınlanan açıklamalarında, "Kendi güvenliğimizden korkmanın dışında, Yahudiler için rahatsız edici dernekleri uyandırıyor. Gösterinin Yahudi takviminin en önemli günlerinde yapmaları alışılmadık bir şey değil "dedi.

Göteborg Belediyesi'nin medya sözcüsü Henrik Dahlberg, yürüyüşün gerçekleşmesini engelleyecek yasal yetkiye sahip olmadığını söyledi.