Bali Adası'ndan 100 bin kişi tahliye edildi

Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle çevresindeki yaklaşık 100 bin kişi güvenli bölgelerde oluşturulan kamplara yerleştirildi
Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamaya göre, alarm düzeyinin en üst seviyede olduğu yanardağın çevresinden tahliye edilen yaklaşık 100 bin kişi güvenli bölgelerde kurulan kamplar ile spor salonlarına yerleştirildi.
Tahliye çalışmalarının hızla devam ettiği bölgede olası patlamaya karşı gerekli tüm önlemlerin alınması için çabalar sürüyor.
Birçok sarsıntının meydana geldiği yanardağdan çıkan dumanlar 50 metreye kadar yükseliyor.
Olası patlama durumunda halkı uyarmak üzere bazı yerlere sirenler yerleştirildi.
Ayrıca, yanardağ civarından geçen uçuşların güzergahlarını değiştirmeyi öngören bir plan hazırlanıyor.
Patlama riskinin yüksek olduğu bölgede birçok turist Bali Adası'ndaki tatillerini yarıda kesmek zorunda kalmıştı. Bali seferi yapan uçakların geri dönme ihtimaline karşı ekstra yakıt aldıkları duyurulmuştu.
Yetkililer, daha önce yapılan uyarılarda bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 12 kilometre uzakta durmasını istemiş, turistik gezi ve kamp yapılması yasaklanmıştı.
Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.
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