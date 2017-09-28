11:56, 28 Eylül 2017 Perşembe

90 yıllık çizgi romanlar yeni sahiplerini arıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'de 1930'dan 1990'lı yıllara kadar ilgiyle takip edilen çizgi romanlar, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen '11. Beyoğlu Sahaf Festivali'nde yeniden okurlarla buluştu.

Her yaştan meraklılarının yıllarca tutku ve heyecanla okuduğu çizgi romanlar, bugün sahaflarda uygun fiyatlara satılsa da çok nadide parçalar, yer yer astronomik fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Özellikle son yıllarda milyon dolarlık bütçelerle sinemaya da uyarlanan çizgi romanlar, Beyoğlu Sahaf Festivali'nde büyük ilgi görüyor.

Festivalde Özer Sahaf standından kitapseverleri ağırlayan İlker Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı türlerdeki çizgi romanlarla ilgilendiğini ve festivale 9. kez katıldığını söyledi.

Özer, son dönemde eski çizgi romanların yeniden basıldığını belirterek, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasında çizgi romanların önemli rol oynadığını kaydetti.

Başlangıç olarak eski çizgi romanlardan "Teksas" ve "Tommiks"i tavsiye eden Özer, yeni romanlardan ise "Spiderman" ve "Batman" gibi kitapları önerdiğini dile getirdi.

Özer, festivalde 1930'lu yıllardan başlayan çizgi roman serileri ve mizah dergilerinin satışa sunulduğuna işaret ederek, "Biz biraz da burada insanlara nostalji yaşatıyoruz. Çocukken okuduğu kitapları, onlarla yeniden buluşturalım, hatıraları canlansın diye getirdik. Bunların koleksiyonunu yapan müşterilerimiz var. Onların arşivlerine destek olmak, yeni eserler bulmak için böyle bir çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda burada sahaf arkadaşlarımızdan da topluyoruz." diye konuştu.

"BÜYÜK YAYINEVLERİ DE ÇİZGİ ROMAN ÇIKARIYOR"

Çizgi romanların fiyatlarına da değinen Özer, "Mesela 1970'lerde satılan bir 'Zagor'un cildi 600-700 lira gibi bir rakam edebiliyor. 1960'larda 6 cilt olarak çıkan 'Zagor'un tamamı ise 10 bin dolar civarında fiyat edebiliyor. Bulamadığımız ürünler, o yüzden de fiyatları yüksek." dedi.

Özer, genç okuyucu kitlesinin "Manga" gibi Japon çizgi romanlarına daha çok ilgi gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tahmin ediyorum bunda biraz da televizyonda izledikleri çizgi filmlerin etkisi var. Onların bir üst kuşağı, 'Superman', 'Batman', 'Spiderman' gibi, nostalji yaşayanlar da 'Teksas', 'Tommiks' gibi kitapları alıp okuyorlar. Biz bütün çeşitlerden bulundurmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta herkesin ilgi duyduğu, sevdiği çizgi roman karakteri farklı. Artık büyük yayınevleri de çizgi roman kitapları çıkartıyor. Çizgi roman çeşitliliği çok arttı. Eskiden bu kadar çeşitli çizgi roman çıkmıyordu. Belki baskı adetleri çok fazla olmasa bile çok çeşitli çizgi roman çıkıyor. Tahminimce ayda çıkan bir 30 yayın var."

Mizah dergilerinin ve çizgi romanların 1980 öncesinde 60 bin tirajı yakaladığına dikkati çeken Özer, "Bugün maalesef kitap baskı adetleri çok düşük. Normal roman olarak düşünürsek tahmin ediyorum, çok popüler değilse, tekrar tekrar baskılar yapılmadıysa 2 bin veya 4 bin aralığında bir baskı aralığı var. Aynı şey çizgi romanlar için de geçerli. 2 binle başlanıyor, çok hızlı satılıyorsa tekrar tekrar baskıları yapılıyor. Teknoloji maalesef okumayı azaltıyor." değerlendirmesini yaptı.

"İTALYANCA ÇİZGİ ROMANLAR REVAÇTA"

40 Ambar Sahaf'tan Nurtap Emir ise festivaldeki standında, 1940'lardan bugüne kadar gelen İtalyan, Amerikan ve Fransız çizgi romanların yanı sıra yerli çizgi romanların yer aldığını belirtti.

Festivale 10 yıldır çizgi, mizah ve karikatür ağırlıklı eserlerle katıldığını söyleyen Emir, "Esas branşım çizgi roman. 1987 yılından beri bu işi yapıyorum. 1996 yılından beri de çizgi roman ağırlığında mesleği sürdürüyorum. Çocukluğumdan beri ilgim var. Ben de koleksiyonerim. Biriktirdiğim ürünleri arayan arkadaşlara ulaştırmanın verdiği hazzı bildiğim için bu işi yapıyorum." dedi.

Festivaller sayesinde yeni koleksiyonerler yetiştirdiğinin altını çizen Emir, "Özellikle konularının ne olduğunu öğrendiğim zaman 'şununla başlayabilirsiniz' diyebiliyorum. Pek çok arkadaşa danışmanlık yapıyorum. Bu konuda öğrenciyken gelen arkadaşlar, daha sonra hoca olduklarında kendi öğrencilerini bana yolluyorlar. Elimdeki arşivleri de değerlendirip onların kullanmasını sağlıyorum." şeklinde konuştu.

Emir, İtalyan çizgi romanlarının revaçta olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli (romanlarda) da genellikle çeviriler var ama özellikle kapaklar yerli çizerler olduğu zaman onlar daha fazla dikkat çekiyor. Onları toplayan koleksiyonerler oluyor. Çizimleri için toplayanlar var. Sadece konuları için toplayanlar, deneme sayısını, ilk sayı ve son sayısını toplayanlar var. Bir de takım olarak iki kez takım yapanlar var. Birini hiç açmadan raflarına koyup, diğerini okuyanlar var. (Festivalde) genellikle mizah dergileri ile ilgileniyorlar. 1938 yılı 'Ateş Dergileri', 1944 yılı 'Çocuk Haftaları Dergileri'ni gördüklerinde çok şaşırıyorlar."

Farklı şehirlerden 76 sahafın katıldığı festivalde, aralarında "Gordon", "Teks", "Jeriko", "Ten Ten", "Conan", "Red Kit", "Atlantis", "Karaoğlan", "Seksek", "Star Wars", "Fatoş", "Tom ve Jerry", "Kızıl Maske", "Mıster No", "Tex" ve "Gringo"nun da bulunduğu yerli ve yabancı birçok çizgi romanın eski ve yeni baskıları satışa sunuluyor.

Festival, 2 Ekim'de sona erecek.