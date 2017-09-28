Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:42, 28 Eylül 2017 Perşembe
Güncel
12:15, 28 Eylül 2017 Perşembe

  • Paylaş
Rize'de şiddetli sağanağın yol açtığı heyelanda 1 ölü
Rize'de şiddetli sağanağın yol açtığı heyelanda 1 ölü

Rize'de sağanağın yol açtığı heyelanda toprak dolan evdeki kadın öldü, annesi yaralandı. Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rize'de sağanağın yol açtığı heyelanda toprak dolan evdeki kadın öldü, annesi yaralandı.

Çayeli ilçesinin Kaptanpaşa köyüne bağlı Gürpınar Mahallesi'nde heyelanın sürüklediği toprak birikintisi, Tolan ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evin alt katının bir bölümüne doldu.

Evde bulunan Songül ve annesi Esma Tolan, toprak altında kaldı. 

Vatandaşların yardımıyla anne ve kızı toprak altından çıkarılırken, Songül Tolan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı kurtarılan Esma Tolan'ın, yol kapalı olduğu için henüz hastaneye ulaştırılamadığı öğrenildi. Olay yerine helikopter istendiği ancak yoğun sis dolayısıyla uçuşun gerçekleştirilemediği bildirildi. 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri yardımıyla gerçekleştirdiği yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin ulaşıma açtığı yollar, yeni heyelanlar dolayısıyla tekrar kapandı. Bu nedenle olayın yaşandığı bölgeye ulaşım sağlanamıyor.

Vali Erdoğan Bektaş, yol açma çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. 

Esma Tolan'ın yakınları Bektaş'tan olay yerine ulaşmak için yardım istedi.

Bektaş, gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisini aile üyeleriyle paylaştı. 

BAZI İLÇELERDE EĞİTİME ŞİDDETLİ YAĞIŞ ENGELİ

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde şiddetli yağış yüzünden bazı yollarda toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

Bektaş, ulaşımdaki aksamalar yüzünden iki ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa köyünde taşan dereler yollarda hasara neden oldu, ulaşım aksadı.



İlgili Konular Rize Songül Tolan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
AK Parti'nin İstanbul için yeni Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal
AK Parti'nin İstanbul için yeni Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine, Başakşehir'in Kurucu Belediye Başkanı Mevlüt Uysal aday olarak belirlendi
Eski bakan Orhan Eren vefat etti
Eski bakan Orhan Eren vefat etti

Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Orhan Eren vefat etti
Bakan Albayrak'tan 'yaz saati' açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'yaz saati' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın kararı açıkçası esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi yok. Aynı istikamette devam edeceğiz.” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye Otur oturduğun yerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye: Otur oturduğun yerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'de düzenlenen referandumla ilgili olarak Barzani'ye, ''Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Otur oturduğun yerde. Para, pul, her şey var. Petrolün var. Rahat dur'' dedi.
Rize'de şiddetli sağanağın yol açtığı heyelanda 1 ölü
Rize'de şiddetli sağanağın yol açtığı heyelanda 1 ölü

Rize'de sağanağın yol açtığı heyelanda toprak dolan evdeki kadın öldü, annesi yaralandı. Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
90 yıllık çizgi romanlar yeni sahiplerini arıyor
90 yıllık çizgi romanlar yeni sahiplerini arıyor

11. Beyoğlu Sahaf Festivali mizah dergileri ve çizgi romanlar yoğun ilgi görüyor
İstanbul'un yeni belediye başkanı bugün belli oluyor
İstanbul'un yeni belediye başkanı bugün belli oluyor

2004’ün nisan ayından bu yana sürdürdüğü İBB Başkanlığı görevinden seçime 1.5 yıl kala istifa eden Kadir Topbaş’ın yerine geçecek isim, bugün belli olacak.
Torba yasa tasarısı Meclis'e sunuldu
Torba yasa tasarısı Meclis'e sunuldu

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2,5 saat süren güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
Yıldırım İbadi ile IKBY'deki referandumu görüştü
Yıldırım, İbadi ile IKBY'deki referandumu görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra IKBY'de gerçekleştirilen sözde referandum bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
İstanbul'da başlayan sağanak zor anlar yaşattı
İstanbul'da başlayan sağanak zor anlar yaşattı

İstanbul'da Sarıyer başta olmak üzere sağanak yağış nedeniyle, vatandaşlarım zor anlar yaşadığı bildirildi
FETÖ sanığı üç eski komutana ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ sanığı üç eski komutana ağırlaştırılmış müebbet

Bolu'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer, Yarbay Ceylan ve Yüzbaşı Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İzmir merkezli 'ByLock' operasyonunda 17 gözaltı
İzmir merkezli 'ByLock' operasyonunda 17 gözaltı

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı
Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınıyor
Türkiye'den IKBY'ye uçuşlar askıya alınıyor

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, cuma gününden itibaren Türkiye'den Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine karşılıklı uçuşların askıya alınacağını duyurdu
Bahçeli En az beş bin ülkücü gönüllü Kerkük için hazır
Bahçeli: En az beş bin ülkücü gönüllü, Kerkük için hazır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, IKBY'deki referanduma ilişkin "En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir." dedi
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda test sürüşü yapıldı
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda test sürüşü yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bakü'den kalkan bir trenin Tiflis üzerinden Kars’a gelişine şahitlik ettik ve herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadık" dedi

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Rize'de heyelan
Rize'de heyelan

Rize'de 'ByLock' kullanan 3 askeri personele tutuklama
Rize'de 'ByLock' kullanan 3 askeri personele tutuklama

Rize’de zincirleme kaza; Ölü ve yaralılar var
Rize de zincirleme kaza Ölü ve yaralılar var

Rize'de kahvehane tarandı; iki ölü
Rize'de kahvehane tarandı iki ölü

Rize'de toprak kayması: 2 ölü
Rize'de toprak kayması 2 ölü

Ayder'de kaçak yapılara yıkım kararı
Ayder'de kaçak yapılara yıkım kararı

Türkiye’nin en uzun tüneli Ovit'te Eylül'de ışık görünecek
Türkiye nin en uzun tüneli Ovit'te Eylül'de ışık görünecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 