12:21, 28 Eylül 2017 Perşembe

Malezya Kuzey Kore'ye seyahati yasakladı





Malezya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar Kuzey Kore'ye seyahat etmelerinin yasaklandığını belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Malezya vatandaşlarının, bir sonraki duyuruya kadar Kuzey Kore'ye seyahat etmelerinin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, yasağın gerekçesi olarak Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve ilgili gelişmeler gösterildi.

Seyahat yasağının, Pyongyang'da 5 Ekim'de Malezya ile Kuzey Kore arasında yapılacak Asya Kupası futbol maçını etkileyebileceği kaydedildi. Maç güvenlik nedeniyle iki kere ertelenmişti. Malezya Futbol Federasyonu yetkilisi, yasağa rağmen ekibin Pyongyang'a uçmasına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya, konuyla ilgili bugün açıklama yapılacağı yanıtını verdi.

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