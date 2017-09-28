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"İşgal altındaki Karabağ'ın da mutlaka kurtarılması gerekiyor"

Azerbaycan'a giden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "İşgal altındaki Karabağ'ın da mutlaka kurtarılması gerekiyor" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "İşgal altındaki Karabağ'ın da mutlaka kurtarılması gerekiyor. Oralar Azerbaycan toprağıdır ve oralardan er veya geç mutlaka Ermenistan işgali ortadan kaldırılacaktır ama bunun için güçlü olmamız gerekiyor." dedi.

Canikli, Azerbaycan'daki resmi ziyaretleri kapsamında, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarı ile eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına ziyarette bulundu. Canikli mezarlara çiçek bırakıp dua etti.

Alandan ayrılışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin, geçen ziyaretine oranla daha çok geliştiğini, kalkındığını belirten Canikli, "Savunma sanayi alanında, savunma iş birliği alanında diğer bütün alanlarda olduğu gibi biz Azerbaycan ile tek vücut, tek parça olarak hareket ediyoruz ve bütün güçlerimizi birleştiriyoruz." diye konuştu.

"Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü bizim gücümüz." ifadesini kullanan Canikli, bunu her aşamada ifade ettiklerini ve hayata geçirdiklerini vurguladı.

Canikli, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerince Turaz Kartalı 2017 Tatbikatı'nın ortaklaşa yapıldığını anımsatılarak, şunları söyledi:

"Elbette bu tatbikatlar hem daha artarak yoğunlaşacak, güçlü bir şekilde kuvvetin katılımıyla yapılacak, yapılmaya devam edilecek. Hem savunma sanayinin geliştirilmesi hem de iki ülkenin ihtiyaç duyduğu bütün silah, mühimmat sistemlerinin birlikte geliştirilmesi ve birbirimize destek olmamız son derece önemli. Çünkü şunu hep gördük, yaşadık, yaşıyoruz tam ihtiyacımız olduğu anda, en sıkıntılı zamanda dünyanın hiçbir ülkesinden hemen hemen, parayla silah satın alamıyoruz, vermiyorlar. Biz bunu yaşadık, Azerbaycan da yaşadı. Dolayısıyla kendi yerli, milli silah sistemimizi geliştirmemiz gerekiyor."

Canikli, toprakların savunulması için bunların önemli hususlar olduğunu belirterek, "Sadece topraklarımızın savunulması yetmiyor, işgal altındaki Karabağ'ın da mutlaka kurtarılması gerekiyor. Oralar Azerbaycan toprağıdır ve oralardan er veya geç mutlaka Ermenistan işgali ortadan kaldırılacaktır ama bunun için güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için bu toprakları savunmak, kendimizi korumak için ihtiyacımız olan bütün silah sistemlerini kendimizin geliştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu hassasiyetle hareket ettiklerini, Azerbaycan ve Türkiye'nin olup bitenin farkında olduğunu vurgulayan Canikli, "Birbirimize ihtiyacımız var. Gerçek olarak hiçbir hesabın içinde olmadan iki kardeş, dost ülke Azerbaycan ve Türkiye, onun için bu konuda en üst seviyede kararlılık da var." dedi.

HER KONUDA ANLAŞIYORUZ

Savunma alanındaki iş birliğini de en iyi noktaya getireceklerini bildiren Canikli, "Herkes bilsin ki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütündür. Her zaman, birbirlerine ihtiyaç olduğu zaman her türlü desteği vereceklerdir, veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde yeni bir anlaşmaya varılıp varılmadığının sorulması üzerine Bakan Canikli, "Özel bir anlaşmaya gerek yok zaten. Biz her alanda anlaşıyoruz. Ne ihtiyacımız varsa karşılıklı olarak o taleplerimizi yerine getiriyoruz zaten. Onun için ayrıca bir müzakereye, anlaşmaya, yazılı metne gerek yok. Azerbaycan'ın, halkının bir talebi olduğu zaman o bizim için bir emirdir gereğini yaparız. Aynı şekilde Türkiye olarak Azerbaycan'dan bir talebimiz olduğu zaman zaten Azerbaycan da onu yerine getiriyor. Biz her konuda anlaşıyoruz." karşılığını verdi.

Fahri Hıyasban'daki törene Bakan Canikli'nin yanı sıra eşi Hatice Canikli, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da katıldı.



İlgili Konular Dağlık Karabağ sorunu Azerbaycan milli savunma bakanı Nurettin Canikli
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