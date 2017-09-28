12:33, 28 Eylül 2017 Perşembe

Çin, WhatsApp'ı tamamen yasakladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin hükumetinin video ve fotoğraf yollanmasını engellemesinden beri WhatsApp ülkede ip üstünde yürüyordu. Şimdiyse uygulama Çin içerisinde tamamen çalışmaz hale gelmiş durumda. Symbolic Software adlı Fransız araştırma şirketine göre, WhatsApp'ın yazılı mesaj yollaması da engellenmiş durumda. Şu an bazı Çinli kullanıcılar hala uygulama ile yazılı mesaj özelliğini kaybetmemiş olabilir, ancak hükumetin amacı ülke sınırları içinde herkesin erişimini engellemek.

Symbolic Software'den Nadim Kobeissi'ye göre hükumetin herkesi aynı anda engellemekten alıkoyan sebep, WhatsApp'ın kullandığı ağır şifreleme sistemi. Ancak hükumetin çabaları boşa çıkmadı ve kullanıcıların büyük bir çoğunluğu engellendi. Engelleme konusunda tecrübe kazanan Çin'in diğer uygulama ve platformları hedef almasından korkuluyor.

Hükumetin WhatsApp'ı hedef almasındaki temel sebep de büyük ihtimalle WhatsApp'ın kullandığı uçtan uca şifreleme teknolojisi. Çin, WhatsApp'ı engelleyerek kullanıcıları "dinlenmesi" daha kolay diğer alternatif uygulamalara geçmeye zorlamaya çalışıyor. Örneğin WeChat adlı uygulama, kullanıcıları kişisel verilerini Çin hükumetine teslim ediyor.

WhatsApp'ın sahibi olan Facebook, dünyanın en büyük piyasalarından biri olan Çin'de engellenmiş olmasına rağmen konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.