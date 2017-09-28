Güncelleme: 12:50, 28 Eylül 2017 Perşembe

Çin’den Afrika Birliğine 100 milyon dolarlık askeri yardım





Afrika Birliği ülkelerinden Cibuti’de askeri üssü bulunan Çin 5 yıl içerisinde Afrika Birliğine 100 milyon dolar tutarında askeri yardım yapacağını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin, Afrika Birliğine 100 milyon dolar tutarında askeri yardım sağlayacak. Çin Savunma Bakanlığı, söz konusu yardımın Afrika Birliğine gelecek 5 yıl içinde tevdi edileceğini açıkladı. Afrika'daki askeri kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedilen yardım, askeri personel ve motorize birlikler için kullanılacak. Çin'in Afrika Birliği ülkelerinden Cibuti’de askeri üssü bulunuyor.

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