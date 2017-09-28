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12:49, 28 Eylül 2017 Perşembe

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye: Otur oturduğun yerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye: Otur oturduğun yerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'de düzenlenen referandumla ilgili olarak Barzani'ye, ''Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Otur oturduğun yerde. Para, pul, her şey var. Petrolün var. Rahat dur'' dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün mezun olanlarla birlikte 17-25 Aralık sonrası göreve başlayan komiser yardımcısı sayısı 7 bin 347'yi buldu. Eskiden yılda 500 mezun verebilen akademimiz üstün bir gayretle sadece bu yıl bin 859 mezun vermiştir. Mevcut eksiği tamamlayana kadar bu sistemle, yani sivilden öğrenci alarak komiser yardımcısı yetiştirme programını sürdüreceğiz." dedi.

"YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞI ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YERLEŞTİRMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medya, üniversite, iş dünyası gibi toplum üzerinde yüksek etkisi olan yerlerde, yerli ve milli anlayışı çok güçlü bir şekilde yerleştirmeliyiz. Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın buralarda hakim olmasına izin vermemeliyiz. Bu bizim 'olmazsa olmazımız' olmalıdır." diye konuştu.

"BU MİLLETİ DE BU ÜLKEYİ DE BÖLEMEYECEKLER, PARÇALAYAMAYACAKLAR"

Erdoğan "Adam ilkokul mezunu, herhangi bir şeyi yok, takılmışlar peşine gidiyorlar. Şu anda da birçoğu kaçmış, Pensilvanya'da onun kaşanesinde, onunla beraber yaşıyorlar. 400 dönüm arazi Amerika onlara tahsis etmiş, orada beraber 'dünyada 160 ülkeyi buradan idare ediyoruz' diyorlar. Ama Amerika'nın bir sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize rağmen, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Burada ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar." dedi.

"BİZİM BOZDUĞUMUZ OYUNLAR SEBEBİYLE SÜREKLİ YENİ SENARYOLAR ÜRETİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Suriye ve Irak'ta yaşanan hadiseleri, bu ülkeler üzerinde yapılan hesapları Türkiye'den bağımsız olarak görmüyoruz. Eğer Türkiye konusundaki niyetler gerçekleşmiş olsaydı, zaten şu anda Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm bölgemizde başka şeyler konuşuluyor olurdu. Bizim bozduğumuz oyunlar sebebiyle sürekli yeni senaryolar üretiliyor ve tedavüle sokuluyor.

Büyük devlet, büyük millet olmanın verdiği o vakarla günlük gelişmelerin heyecanına kapılmadan asıl oyunun, asıl amacın bilincinde olarak kararlılıkla adımlarımızı atıyoruz, atacağız. Bu süreçte çıkarlarımızın yüzde 100 uyuştuğu, hedeflerimizin tam olarak kesiştiği hiçbir gücün olmadığını belirtmek isterim. Herhangi bir konuda buluştuğumuz her ülkeyle veya güçle bir başka yerde mutlaka maalesef ayrışıyoruz. Hatta karşı karşıya da geliyoruz. İşte bu karmaşık ilişkiler yumağı içinde ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını koruyarak, istiklalimizi ve istikbalimizi önceleyen bir anlayışla mücadelemizi yürütüyoruz.

Bölgemizde yakılan her ateş gibi inşallah bu da bizi teğet geçer ama birilerinin canını fena halde yakar. Bugün sırf kendi çıkarları için kullanacak araç arayanlara gönüllü asker yazılanlar, yarın her şey normale döndüğünde, kapı komşularının, kardeşlerinin, kaderdaşlarının yüzüne bakamayacaklardır. Atılan bu adım, dün bölgedeki kötülüklerin sembolü haline gelmiş olanlara dahi rahmet okutacak vahamette gelişmelerin önünü açma faaliyetlerinin potansiyelini taşımaktadır."

BARZANİ'YE: OTUR OTURDUĞUN YERDE

Birileri maalesef şahsi ihtiraslarını orada yaşayan yüz binlerce, milyonlarca mazlum insanın geleceğini karartma pahasına bir maceraya kalkışmış durumda. Bu referandum neresinden bakarsanız bakın, bölgeye huzur getirmez, kardeşlik getirmez, barış getirmez. O bakımdan da Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır. Kuzey Irak'ta ortaya çıkan son durum üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele değildir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Kim senin bağımsızlığını kabul ediyor? Kosova şu ana kadar daha 114 ülke bağımsızlığını kabul ediyor? Yüzde 92 falan da kabul görmüş. Yüzde 72 katılım varmış. Biz bunları çok gördük. Otur oturduğun yerde. Kuzey Irak Yerel Yönetimi. Başındasın. Para pul her şey var. Petrolün var. Rahat dur. Yok. Neymiş? Bağımsız devlet olacakmış. 350 kilometre sınırın var bizimle bunu konuştun mu? İran'la konuştun mu? Yok. Suriye'de yakılan ateşin nasıl ülkemize sıçramasına izin vermediysek, Irak'ta teşebbüs edilen bu fitneyi de inşallah durduracağız. Yeni Lawrencelar bu defa başarılı olamayacaklardır, bunu bilmenizi istiyorum. Bölgemizde yakılan her ateş gibi inşallah bu da bizi teğet geçer ama birilerinin canını fena halde yakar. Bugün sırf kendi çıkarları için kullanacak araç arayanlara gönüllü asker yazılanlar, yarın her şey normale döndüğünde, kapı komşularının, kardeşlerinin, kaderdaşlarının yüzüne bakamayacaklardır. Atılan bu adım, dün bölgedeki kötülüklerin sembolü haline gelmiş olanlara dahi rahmet okutacak vahamette gelişmelerin önünü açma faaliyetlerinin potansiyelini taşımaktadır.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU

Erdoğan, Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin "Çok ciddi bir siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda. Şu anda yoğun bakımdan çıkmış vaziyette ancak bir transplantasyon, bir karaciğer nakliyle umudun olduğu söyleniyor. Bunu özellikle milletime duyurmak istiyorum." dedi.



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